Катки в Новосибирске 2022 - 2023: цены, время работы

Первые катки в Новосибирске открылись уже в конце ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Катание на коньках - одно из любимых развлечений сибиряков. Мы узнали, когда и где откроют катки в Новосибирске 2022- 2023.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ КАТКИ В НОВОСИБИРСКЕ 2022 - 2023?

Погода в конце осени благоприятствует раннему открытию катков. Один из них уже залили в Нарымском сквере. Открытие большинства катков запланировано после 1 декабря.

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ?

Зимой 2022 года в Новосибирске впервые зальют большой каток вдоль Михайловской набережной. Катки также зальют в городских парках, скверах.

Публикуем список адресов.

Каток в Нарымском сквере

Адрес: ул. Советская, 93, к. 2

График работы: с 10.00 до 22.00

Каток в СК «Чкаловец»

Адрес: ул. Республиканская, 12/1

График работы: с 10.00 до 22.00

Каток на стадионе «Электрон»

Адрес: ул. Учительская, 61/1

График работы: с 10.00 до 21.00

Каток на стадионе «Заря»

Адрес: ул. Спортивная, 2

График работы: с 10.00 до 20.00

Каток в ПКиО «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39а

График работы: с 11.00 до 18.00

Каток в ПКиО «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15

График работы: с 10.00 до 17.00

Каток в ПКиО «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53а

График работы: с 10.00 до 23.00 Хоккейные коробки, где можно покататься бесплатно, появятся во дворах домов и возле спортивных учреждений.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОКАТ КОНЬКОВ В НОВОСИБИРСКЕ

Стоимость проката коньков на катке на Михайловской набережной пока не установлена. Но для некоторых парков цены уже известны.

Нарымский сквер и стадион «Чкаловец»: для взрослых - 156 руб./ч, для детей до 14 лет и пенсионеров - 83 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 83 руб./ч

Стадион «Электрон»: для взрослых - 160 руб./ч, для детей от 13 до 18 лет - 100 руб./ч, для детей до 13 лет - 50 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 100 руб./ч

Стадион «Заря»: для взрослых и детей - 160 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 110 руб. без ограничения по времени

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