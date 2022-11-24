Катки в Новосибирске 2022 - 2023: цены, время работы

Первые катки в Новосибирске открылись уже в конце ноября.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Катание на коньках - одно из любимых развлечений сибиряков. Мы узнали, когда и где откроют катки в Новосибирске 2022- 2023.
КОГДА ОТКРОЮТСЯ КАТКИ В НОВОСИБИРСКЕ 2022 - 2023?
Погода в конце осени благоприятствует раннему открытию катков. Один из них уже залили в Нарымском сквере. Открытие большинства катков запланировано после 1 декабря.
ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ?
Зимой 2022 года в Новосибирске впервые зальют большой каток вдоль Михайловской набережной. Катки также зальют в городских парках, скверах.
Публикуем список адресов.
Каток в Нарымском сквере
Адрес: ул. Советская, 93, к. 2
График работы: с 10.00 до 22.00
Каток в СК «Чкаловец»
Адрес: ул. Республиканская, 12/1
График работы: с 10.00 до 22.00
Каток на стадионе «Электрон»
Адрес: ул. Учительская, 61/1
График работы: с 10.00 до 21.00
Каток на стадионе «Заря»
Адрес: ул. Спортивная, 2
График работы: с 10.00 до 20.00
Каток в ПКиО «Бугринская роща»
Адрес: ул. С. Кожевникова, 39а
График работы: с 11.00 до 18.00
Каток в ПКиО «У моря Обского»
Адрес: ул. Софийская, 15
График работы: с 10.00 до 17.00
Каток в ПКиО «Березовая роща»
Адрес: ул. Планетная, 53а
График работы: с 10.00 до 23.00 Хоккейные коробки, где можно покататься бесплатно, появятся во дворах домов и возле спортивных учреждений.
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОКАТ КОНЬКОВ В НОВОСИБИРСКЕ
Стоимость проката коньков на катке на Михайловской набережной пока не установлена. Но для некоторых парков цены уже известны.
Нарымский сквер и стадион «Чкаловец»: для взрослых - 156 руб./ч, для детей до 14 лет и пенсионеров - 83 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 83 руб./ч
Стадион «Электрон»: для взрослых - 160 руб./ч, для детей от 13 до 18 лет - 100 руб./ч, для детей до 13 лет - 50 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 100 руб./ч
Стадион «Заря»: для взрослых и детей - 160 руб./ч, вход на лед со своими коньками - 110 руб. без ограничения по времени
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