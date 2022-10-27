В Новосибирске на набережной появится самый длинный каток в России

Длина катка будет 1 300 метров.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске на Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Информацию об этом подтвердила вице-мэр Анна Терешкова во время пресс-конференции в четверг, 27 октября.
— Мы сейчас ведем переговоры с бизнесом. Потому что мы понимаем, на такие проекты должны быть партнеры. Но мы действительно хотим создать самый длинный каток в стране, — сообщила Терешкова.
По ее словам, протяженность катка составит 1 300 метров. Такая длина обусловлена юбилеем Новосибирска. В 2023 году ему исполнится 130 лет.
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