«Она оставила детей, ужас какой-то»: судят няню, которая ушла сделать ресницы, пока двое детей умирали в горящей квартире

Няня дожидается приговора в камере СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

В Первомайском районном суде Новосибирска сегодня начали рассматривать дело в отношении няни, которая на несколько часов оставила без присмотра двухлетнего мальчика и годовалую девочку. За деньги девушка сидела с детьми подруги, пока та работала. Но перед Новым годом приняла роковое решение - отправилась в салон красоты нарастить ресницы, а дети погибли на пожаре.

Процесс по делу Ксении Зацепиной проходит в закрытом режиме, поскольку погибли несовершеннолетние. СМИ пустили в зал заседаний всего на несколько минут. Натянув на голову капюшон, девушка пряталась от камер и отказывалась разговаривать с журналистами:

- Жаль вам детей погибших?

- Я по-моему ясно дала понять, что комментариев не будет. На ваши вопросы я отвечать не собираюсь, - надменно резюмировала обвиняемая, отвернувшись к стене.

Трагедия, которая привела 19-летнюю девушку на скамью подсудимых, произошла 20 декабря прошлого года. Брошенные на несколько часов на произвол судьбы дети, судя по заключению экспертов, нашли в квартире зажигалку. Случилось непоправимое:

- Я увидел огонь, закидал снегом. Ну а там уже пожарные пошли, вынесли двух ребятишек, - не сдерживая слез вспоминает о произошедшем сосед погорельцев Михаил.

Две Ксении - мать малышей и ее тезка - вместе снимали квартиру в пятиэтажке на улице Грунтовой на Первомайке. Уехав на заработки на неделю, женщина поручила присматривать за своими детьми подруге. И, с ее слов, даже заплатила ей за это. При этом обеих соседи характеризуют отрицательно.

- Они пили, гуляли, дрались все время. Дети на полу ползали голые, не знаю, кормили их или нет. Хозяйка ушла на работу, а эта молодуха стрижку пошла какую-то делать модную или что-то такое, - сетует соседка погорельцев Александра Григорьевна.

Видимо, устав заботиться о чужих детях, горе-нянька действительно отправилась на бьюти-процедуры. Но не на стрижку, а к лэшмейкеру:

- Она оставила детей. Ну это как вот так нарастить ресницы... Это вообще ужас какой-то, - сетует Виталий Карабин – дедушка погибших детей.

- Какого бы хотели для нее наказания?

- Самого строгого, что ей, что маме, - резюмирует мужчина, которого следователи признали потерпевшим по делу.

Родного отца задохнувшихся угарным газом малышей следователи допросили в качестве свидетеля. А мать обвинили в гибели двухлетнего сына и годовалой дочки. Как и ее безответственную подругу-няньку:

- Сегодня в Первомайском районном суде города Новосибирска начато рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 УК РФ - причинение по неосторожности смерти двум лицам и ст.125 УК РФ - заведомое оставление лица в опасном для жизни и здоровья состоянии, - рассказала журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Горе-няню после случившегося взяли под стражу. Приговора она дожидается в камере СИЗО. Дело в отношении матери детей Ксении Карабиной тоже поступило в суд. Ей на время следствия избрали более мягкую меру пресечения - подписку о невыезде.

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