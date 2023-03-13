В Новосибирске судят няню, из-за которой двое детей погибли при пожаре

Дело рассматривают в закрытом режиме. Фото: Мария НОВИКОВА

В понедельник, 13 марта, в Новосибирске судят няню, по вине которой двое детей погибли при пожаре. Заседание проходит в Первомайском районном суде. Детали происходящего раскрыла корреспондент КП-Новосибирск.

На скамье подсудимых оказалась 19-летняя Ксения Зацепина. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

− Дело рассматривают в закрытом режиме, поскольку погибли маленькие дети. Потерпевшим признан дед малышей. Он заявил, что хочет, чтобы обвиняемую наказали по всей строгости закона. Дело матери также поступило в суд, но пока не назначена дата первого заседания, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Мать двоих детей − годовалой девочки и двухлетнего мальчика, ушла по своим делам, а малышей оставила с няней. Однако девушке тоже нужно было отлучиться – сходить в салон на ресницы. В итоге няня бросила детей одних и отправилась на бьюти-процедуры. В какой-то момент в квартире начался пожар, но спасти малышей никто не мог.

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