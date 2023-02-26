«Не могут понять, чем его били»: в Новосибирске дело об убийстве отца двоих детей вернули в прокуратуру

Андрей Тырышкин ( на фото слева) поспорил с Сергеем Олейником из-за долга. Фото: предоставлено Ольгой КАТАЙЦЕВОЙ/ Мария НОВИКОВА

Новосибирский районный суд вернул дело об убийстве отца двоих детей в прокуратуру. Напомним, изначально Андрея Тырышкина считали пропавшим: он не выходил на связь с родными с 19 июня 2021 года. Спустя три месяца его нашли мертвым на кладбище. Следователи возбудили уголовное дело, а под суд пошел односельчанин мужчины, рецедивист – Сергей Олейник.

Сейчас в деле появились новые подробности:

- 22 февраля был суд, и прокурор выступила с предложением вернуть дело обратно в прокуратуру. Все из-за того, что до сих пор не ясно, как, чем и где именно убили моего брата, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Катайцева, сестра Андрея Тырышкина.

Как следует из постановления суда, есть разногласия в том, как погиб отец двоих детей.

- В обвинительном заключении написано, что погибший получил не менее 4 ударов по голове обрезами ружья 16 калибра. При этом судя по заключению эксперта, травмы были получены другим способом. Так же на предварительном этапе следствия, никакого ружья изъято не было, - говорится в постановлении суда.

Так же по словам Ольги, про оформлении документов была допущена ошибка в дате рождения Сергея Олейника.

- Там вместе 1983 года, было написано 1981 год. Эту описку сказали тоже устранить, - отмечает женщина. – Я считаю, что это маленькая победа и сейчас правоохранители точно смогут узнать, как убили моего брата.

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