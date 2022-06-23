Под Новосибирском судят рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей

Андрей Тырышкин (на фото слева) и его сосед сосед поспорили из-за долга

В Новосибирском районном суде начали рассматривать дело об убийстве 37-летнего Андрея Тырышкина, жителя деревни Издревая. Напомним, отец двоих детей бесследно исчез в июне прошлого года. Сестра мужчины вместе с волонтерами и журналистами искала его на протяжении полутора месяцев. 3 августа тело мужчины нашли возле деревенского кладбища. В расправе над Андреем обвинили его односельчанина - рецидивиста Сергея Олейника.

СПОР ИЗ-ЗА ДОЛГА

За решеткой Олейник оказался не впервые. В 2002 году Новосибирский областной суд приговорил его за убийство и разбойное нападение на пожилую женщину. Из колонии мужчина освободился в 2019 году. И вот он снова на скамье подсудимых.

- Органами предварительного следствия Олейник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства Андрея Тырышкина. После оглашения обвинительного заключения Олейник вину по предъявленному обвинению не признал, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Новосибирского района Анастасия Дортман.

Перед началом заседания обвиняемый ответил на вопросы журналиста КП-Новосибирск.

- Вы были возле дома потерпевшего хоть раз?

- Да.

- А что делали?

- В гости приходил.

- А конфликты у вас с ним были какие-то?

- Один-единственный раз, когда он начал угрожать, что сожжет дом.

Скандал между потерпевшим и обвиняемым произошел из-за требований вернуть долг. По словам свидетелей, 18 июня 2021 года Андрей Тырышкин и еще три человека приехали к дому, где жил Сергей Олейник. У его жены Олеси они требовали 30 тысяч рублей. Эти деньги якобы задолжал сосед семьи, который в прошлом году покончил с собой. Получив отказ, компания уехала.

Спустя несколько часов выпивший Сергей Олейник решил разобраться с обидчиками. Уже за полночь вместе с супругой и ее братом он отправился на поиски Тырышкина, с собой взял обрез. В деревне нашли провожатого, который знал адрес Андрея. Его тоже взяли с собой.

Что происходило дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Подъехала машина - «Жигули» темного цвета. Из нее вышли трое мужчин и женщина и направились к дому моего брата. Зашли. Олейник был вооружен. Вывели моего брата, толкали, пинали, он упал, лежал минут 15. Потом его подняли, он, шатаясь, направился к калитке. Они то ли связали его - он лежал лицом вниз на земле. Затем машина исчезла, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск сестра погибшего Ольга Катайцева.

Жена обвиняемого Олеся Олейник утверждает, что Тырышкин согласился поехать с ними добровольно:

- Мы сели в автомобиль, мой брат и мой муж отвезли меня домой. Я спросила: «Вы куда?» Они ответили: «Сейчас поговорим и высадим его».

«КРИЧАЛ, А ПОТОМ ДУПЛЕТОМ БЫЛИ ВЫСТРЕЛЫ»

Второй ключевой свидетель - брат Олеси, Роман Алёнин. На его глазах, по версии следствия, и произошло убийство Андрея Тырышкина. В суде события той ночи он вспоминал с трудом, поэтому гособвинитель ходатайствовала об оглашении показаний, которые он дал в ходе предварительного следствия.

- Мы приехали в лес, трава была высокая. Андрей с Сергеем вышли из автомобиля, я стоял у задней двери. Они пропали из зоны моей видимости. Олейника не было 10 - 15 минут, я слышал только, как он на него кричал, а потом дуплетом были выстрелы. Также я видел, как Олейник копал яму, чтобы поместить туда Андрея. Но я вместе с ним этого не делал, - зачитала материалы дела помощник прокурора Новосибирского района Анастасия Дортман.

На суде Роман Алёнин заявил, что эти показания он дал под давлением правоохранителей. Поэтому на следующее заседание судья решил вызвать сотрудника СКР, который их допрашивал.

12 МИЛЛИОНОВ В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ

Сестра убитого Ольга Катайцева потребовала с подсудимого 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

- Олейник лишил жизни близкого мне человека. Моего родного брата он убивал надменно, хладнокровно, только потому, что ему захотелось убить человека. Таких, как Олейник, нельзя вообще выпускать на свободу. До конца своей жизни он должен быть изолирован от общества. Он скрыл следы совершенного им преступления, рассчитывая оставаться на свободе, пить спиртное, гулять и нагло наблюдать за мной, как я, сбиваясь с ног, искала своего брата, не могла ни спать, ни есть, постоянно находилась в стрессе, - обосновала свои исковые требования потерпевшая.

Ольга говорит, после того как тело Андрея обнаружили, она даже не смогла опознать родственника. А затем долгое время не имела возможности похоронить брата, поскольку проводился комплекс назначенных следователями экспертиз.

- Когда нам разрешили похоронить брата и выдали тело, я падала в обморок, теряла сознание. Мне причинена такая душевная травма, от которой невозможно излечиться никогда. Тело брата было в транспортировочном пакете из-за гнилостных изменений, а самое ужасное - оно было без головы, - едва сдерживая слезы, пояснила женщина.

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