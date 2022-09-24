Жительница Новосибирской области нашла голову брата через год после его смерти

Тело Андрея нашли у местного кладбища. Фото: предоставлено Ольгой КАТАЙЦЕВОЙ.

Ольга Катайцева сама обратилась в редакцию КП-Новосибирск: женщина рассказала, что 19 июня 2021 года ее брат Андрей Тырышкин бесследно пропал. Ольга написала заявление в полицию. На записи с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что перед исчезновением Андрея к нему пришли четверо мужчин и женщина, а затем его полуголого увели из дома. У одного из мужчин в руках было ружье. Позже тело Андрея нашли недалеко от местного кладбища.

- Мужчину, у которого в руках было ружье, задержали. Он сказал, что выстрелил в моего брата, - рассказывала КП-Новосибирск Ольга Катайцева, сестра убитого.

Однако долгое время голову убитого брата Ольги не могли найти.

- Я у всех спрашивала, где голова. Почему мы похоронили тело без головы? Нам сначала говорили, что она у экспертов. А потом выяснилось, что никто из экспертов ее не забирал. Значит, ее нет? Как такое вообще возможно? И почему нам ранее говорили, что в черепе обнаружены пулевые отверстия? - говорит Ольга. - И еще писали в заключении экспертизы, что зафиксировано четыре перелома черепа.

Женщина написала обращение председателю СК Александру Бастрыкину. После этого Ольгу вызвали в Следственный комитет и объяснили, что сейчас череп находится в архиве СК. В суд его не передали, потому что это вещественное доказательство.

- Это могут сделать только по запросу суда. Если нужны будут дополнительные экспертизы, то его предоставят, - объясняет Ольга.

Забрать голову брата Ольга сможет только после приговора суда: она похоронит череп рядом с телом Андрея.

А пока идет суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве брата Ольги. На скамье подсудимых тот оказался не в первый раз. В 2002 году его судили за разбойное нападение и убийство пенсионерки. В 2019 году он освободился.

- Если раньше он брал всю вину на себя, то сейчас вообще все отрицает. В октябре будет допрос. Не знаю, что он скажет, - добавляет Ольга.

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