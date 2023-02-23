«Был пьян, избил бортпроводника»: новосибирец устроил дебош на борту самолета «Москва-Санкт-Петербург»

31-летний житель Новосибирска устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Питер. Фото: УТ МВД по СЗФО

31-летний житель Новосибирска устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Питер. Угомонить разбушевавшегося пассажира экипаж судна своими силами не смог, и по прилете его задержала полиция.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал правила поведения на борту воздушного судна. На замечания других пассажиров не реагировал. Бортпроводник предпринял попытку успокоить правонарушителя, однако, в ответ он нанес ему несколько ударов в спину, — рассказали в УТ МВД по СЗФО.

Теперь драчун находится под подпиской о невыезде. За такую выходку ему грозит вплоть до 5 лет колонии за хулиганство по статье 213 УК РФ.

Стоит отметить, что пьяные дебоши на борту самолетов — не редкость. Чаще всего они заканчиваются вызовом полиции на борт, а дальше — каждого хулигана ждет ответственность, соизмеримая поступку.

Например, в ноябре 2022 года КП-Новосибирск писала о мужчине, устроившем дебош на борту самолета «Иркутск — Москва». 38-летний житель Калининградской области также решил скрасить полет горячительными напитками, возвращаясь с вахты Магаданской области. Вести себя неадекватно он начал сразу же, как только самолет поднялся в небо: стал вставать со своего места, мешал экипажу работать и конфликтовал с пассажирами. А еще — хватал бортпроводников за одежду и колотил стены самолета. Его также собирались привлечь к уголовной ответственности за хулиганство.

А вот в случае с дебоширом в самолете «Новосибирск-Москва», который 23 февраля 2021 года подрался с полицейскими прямо на борту лайнера, суд вынес решение о денежном взыскании. За хулиганство и драку его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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