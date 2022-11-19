Дебоширу, из-за которого самолёт «Иркутск — Москва» посадили в Новосибирске, грозит 5 лет колонии

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за пьяный дебош в самолете. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Пьяного пассажира, из-за которого самолет «Иркутск — Москва» сел в Новосибирске, могут привлечь к уголовной ответственности по статье за хулиганство на борту воздушного судна. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

— После приземления самолета транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть 38-летнего жителя Калининградской области с видимыми признаками опьянения, который возвращался домой с работы вахтовым методом в Магаданской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина начал вести себя неадекватно сразу, как только самолет вылет из Иркутска. Дебошир поднялся со своего места, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Он пытался хватать бортпроводников за одежду, а также бил руками борт самолета.

— В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна. Решается вопрос о привлечение мужчины к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета, — добавила Волк. В Восточном МСУТ СК России начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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