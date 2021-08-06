Новосибирца, подравшегося с полицейскими в самолете, оштрафовали на 50 тысяч

Суд вынес приговор новосибирцу, устроившему дебош в самолете «Новосибирск — Москва». Фото: Михаил ФРОЛОВ\ Кадр из видео

Суд вынес приговор новосибирцу, устроившему дебош в самолете «Новосибирск — Москва». Напомним, инцидент произошел 23 февраля этого года: тогда сибиряк и еще один мужчина, будучи основательно выпившими, начали конфликтовать с другими пассажирами. Бортпроводники попытались утихомирить дебоширов, но сделать им этого не удалось. Тогда на борт вызвали полицию. Но и появление правоохранителей не остановило мужчин: они начали драться с полицейскими и оскорблять их матом. В итоге дебоширов все же задержали и доставили в дежурную часть транспортной полиции. Позже решением суда одного из них отправили под домашний арест.

— Собранные следственными органами следственного управления доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя за совершенное им преступление против порядка управления. Он признан виновным в применении насилия и оскорблении сотрудников полиции по части 1 статьи 318, статьи 319 УК РФ, — сообщили в Восточном СУ СКР на транспорте. — Приговором Обского городского суда осужденный признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размер 50 тысяч рублей.

Пока что приговор еще не вступил в законную силу и мужчина может попытаться его обжаловать.

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