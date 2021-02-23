«Здесь дети, не пугайте пассажиров»: двое новосибирцев подрались с полицейскими в самолете

Новосибирцев, буянивших в самолете, скрутили полицейские. Фото: стоп-кадр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 23 февраля, в самолете «Новосибирск-Москва» двое пассажиров напали на полицейских.

Выпившие мужчины вызывающе себя вели борту и отказывались покидать воздушное судно по просьбе экипажа. Командир экипажа вызвал полицейских.

— При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции, — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Конфликт между агрессивными пассажирами и полицейскими сняли на видео. На кадрах видно, как сотрудники просят покинуть самолет мужчин, но те отказываются.

— Здесь дети, не пугайте пассажиров, — обращаются к ним полицейские.

После этого, мужчины начинают материться и кидаются в драку на полицейских. Сотрудникам ничего не остается делать, как скрутить дебоширов и надеть на них наручники.

В дежурной части мужчины продолжили кидаться на полицейских и оскорблять их.

На буйных пассажиров завели уголовное дело по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

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