«Зарезал и надругался над телом»: отца мальчика, забитого до смерти отчимом в Кудряшах, судят за убийство

Закира обвиняют в убийстве пенсионерки. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд начал рассматривать дело отца шестилетнего мальчика, насмерть забитого отчимом. Напомним, рецидивист Закир Мутогаров сидел в колонии, когда его сына убили: ребенок не смог прочитать книгу, чем вызвал гнев матери и ее сожителя. Мужчина жестоко расправился с мальчиком, за что получил пожизненный срок.

Закир освободился в январе 2022 года, через год после смерти ребенка. В это же время вышел из колонии его двоюродный брат Ильдар. По версии следствия, они бурно отмечали освобождение. Денег на выпивку жители села Форпост-Каргат решили попросить у 61-летней соседки. Но, получив отказ, набросились на нее с ножом и топором.

На этом Закир не успокоился и надругался над телом пенсионерки.

- Указанные действия органом предварительного следствия квалифицированы по части 1 статьи 244 УК РФ, - зачитала гособвинитель жуткие подробности произошедшего, описанные в обвинительном заключении.

Но и на этом уголовник не остановился. Он буквально разгромил жилище женщины, уничтожив бытовую технику, мебель и даже унитаз. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Тело 61-летней потерпевшей 14 января обнаружила ее родственница, о чем сообщила в полицию. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, - пояснила сотрудник СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина в январе 2022 года, сразу после задержания.

Сначала правоохранители предъявили обвинение только Закиру. Его брат Ильдар проходил по делу свидетелем. Однако затем следователи пришли к выводу, что именно он предложил расправиться с пенсионеркой.

- В Новосибирском областном суде началось судебное следствие в отношении Мутогаровых, которые обвиняются в совершении разбойного нападения и убийства. Кроме этого Закир Мутогаров обвиняется в надругательстве над телом убитой потерпевшей и уничтожении ее имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Лариса Орлова.

Стоит добавить, что на заседании Закир был в майке с надписью «Секс не предлагать, я люблю Наташу». Судя по всему, послание он адресовал жене, которую осудили за убийство их общего сына.

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