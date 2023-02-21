Отца мальчика, забитого насмерть отчимом в Кудряшах, судят за убийство

В Новосибирске судят за убийство родного отца забитого до смерти отчимом 6-летнего мальчика. Фото: Мария НОВИКОВА

Во вторник, 21 февраля, в Новосибирске начался суд над двоюродными братьями из Каргатского района. Им вменяют убийство пенсионерки из села Форпост-Каргат и групповой разбой.

Одному из них, Закиру Мутогарову, инкриминируют надругательство над трупом пенсионерки и умышленное уничтожение ее имущества. Напомним, братья напали на неё в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Потребовали денег на выпивку, но получив отказ, забили потерпевшую ножом и топором. В доме пенсионерки нашли 75 тысяч рублей.

Как передает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда, Закир Мутогаров – биологический отец 6-летнего мальчика, которого отчим забил насмерть в Кудряшах, пока родной папа отбывал очередной срок.

На прошлой неделе отчима приговорили к пожизненному сроку, мать отправили в колонию на 14 лет.

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