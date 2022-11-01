День призывника, связь поколений и беседы с героями

Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Второй осенний месяц был урожайным на крупные яркие мероприятия. Центр провел региональный финал Всероссийского конкурса «Делай, как я!», где назвали лучших руководителей-педагогов и воспитанников военно-патриотических организаций. По инициативе Центра патриотического воспитания в Новосибирске организовали научно-практическую конференцию, где обсудили вопросы и перспективы развития патриотизма в регионе. О других знаковых событиях, которыми запомнился октябрь, - в нашем материале.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На организованном Центром патриотического воспитания празднике было многолюдно. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На площадке у спорткомплекса «Локомотив - Арена» 21 октября Центр патриотического воспитания провел ставший уже традиционным День призывника. В молодежной патриотической акции поучаствовали около 3 тысяч человек: школьники и студенты, курсанты кадетских корпусов Новосибирской области, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов. На зрелищный праздник собрались и обычные горожане.

По словам директора Центра патриотического воспитания Аллы Данилевской, День призывника должен повышать престиж воинской службы в глазах молодежи.

- Мероприятие призвано познакомить молодых людей, потенциальных военнослужащих, с тем, как сейчас проходит служба в Вооруженных силах Российской Федерации, а также с возможностью выбора профессии военного. Сегодня здесь присутствуют представители высших военно-учебных заведений и силовых структур Новосибирской области, которые готовы поделиться информацией с будущими защитниками нашей Родины, - объяснила Алла Данилевская.

Гостей праздника ждали показательные выступления курсантов и бойцов сил специального назначения, работала выставка военной техники и вооружения, большая экспозиция образцов исторического оружия и обмундирования различных военных и силовых структур России. Желающие могли потренироваться в сборке-разборке АК-74 и пистолета Макарова и поупражняться в стрельбе в лазерном тире.

ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ И ПООБЩАТЬСЯ С РЕЖИССЕРОМ

Режиссер ответил на вопросы школьников и рассказал о будущих проектах. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В рамках областного проекта «Связь поколений» Центр патриотического воспитания организовал серию встреч с режиссерской командой новосибирской студии игрового кино «Краски». В Искитиме, Новосибирске, Мошково, Чулыме и Колывани показали снятый студией приключенческий фильм «Остров исправления». В легкой и остроумной киноленте раскрывается актуальная тема трудностей диалога современных детей с родителями и учителями. После просмотра ребята смогли пообщаться с генеральным директором студии, продюсером и автором сценария Денисом Вязниковым, членами его команды: задать вопросы, узнать о подробностях работы над картиной и планах на будущее.

В мероприятиях приняли участие почти 1,5 тысячи школьников.

ОКТЯБРЬСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЫ

Этой осенью на экскурсиях побывали порядка 100 школьников. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

К 85-летию Новосибирской области Центр патриотического воспитания запустил проект «В Новосибирск эвакуированы. Вторая родина - Сибирь». Его цель - познакомить молодежь с героической историей региона, помочь сохранить память о тружениках тыла, ковавших Победу в тылу в 1941 - 1945 годах. Для этого школьников пригласили на экскурсии в музеи предприятий, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны, - завода имени В. П. Чкалова и Новосибирского приборостроительного завода. В октябре на экскурсиях побывали учащиеся новосибирской школы № 13, воспитанники искитимского Центра дополнительного образования, школьники из Искитима и Ордынского района. Всего этой осенью экскурсии посетили порядка 100 школьников.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЕРОЯМ

На встречу с героями пришли воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, школьники и студенты Новосибирской области. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В конце октября в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Центр патриотического воспитания организовал встречу молодежи и представителей правительства Новосибирской области с Героями Российской Федерации. Воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, школьники и студенты Новосибирской области смогли лично задать вопросы Герою Российской Федерации генерал-майору Сергею Липовому, заслуженному летчику-испытателю Российской Федерации Герою Российской Федерации полковнику Валерию Поташову, руководителю Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенанту Александру Михайлову, члену совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майору Хуршеду Нуманову. Герои рассказали, почему выбрали непростую профессию, поделились историями успеха и ответили на волнующие аудиторию вопросы.

После насыщенного октября центр не планирует сбавлять обороты. В конце ноября он проведет в Новосибирске крупный областной форум «Патриот 54». Это знаковое мероприятие, где подведут итоги работы в сфере патриотического воспитания за год и обсудят вектор развития на будущее.

Обо всех проектах и мероприятиях можно узнавать на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.