В Новосибирске назвали лучших в конкурсе «Делай, как я!»

25 октября в Новосибирске прошел региональный финал конкурса «Делай, как я!». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!» выбирают лучших руководителей-педагогов и воспитанников военно-патриотических организаций. Региональный этап уже шестой год организует и проводит Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
ВСТРЕТИТЬСЯ В ФИНАЛЕ
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. Сначала жюри отбирает заявки, рассматривает конкурсные материалы, после чего лучшие из участников встречаются в финале. На финальные испытания 25 октября в Сибирский Кадетский Корпус приехали 19 участников из 11 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Многие в этом конкурсе принимают участие не первый год - говорят, даже участие дает многое: обмен опытом, возможность увидеть новые подходы к своему делу и понимание, к чему можно стремиться в будущем.
Судьи высоко оценили уровень подготовки участников. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
Заместитель директора Центра патриотического воспитания Елена Гусишная поблагодарила Кадетский корпус за то, что здесь уже 30 лет словом и делом воспитывают настоящих патриотов России, и пожелала всем участникам удачи.
«ПОДГОТОВКА ХОРОШАЯ!»
Наставники тут же приступили к тестированию: на этом этапе проверяют знание основ воинской обязанности и военной службы, истории России, нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. Затем провели самопрезентацию, где жюри оценивало творческий подход, способность импровизировать, умение раскрыть работу своего объединения. А на видеозаписи участники продемонстрировали, как проводят открытые занятия.
В это время воспитанники военно-патриотических клубов прыгали, отжимались, соревновались в меткости и скорости обращения с пневматическими винтовками.
Соревнования прошли на площадке Сибирского Кадетского Корпуса.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Валерия Пиджакова из Скалинской школы Колыванского района приехала на соревнования впервые.
- Для меня самое сложное в этих испытаниях - сборка-разборка автомата. Конечно, готовилась дополнительно, оставалась после уроков. Участвую в этом конкурсе, потому что хочется защитить честь своего клуба и достойно представить Колыванский район, - поделилась участница.
Судья на этапе сборки-разборки автомата войсковой старшина Сибирского казачьего войска Андрей Петров отметил, что мальчишки показали довольно хорошие результаты.
- Подготовка хорошая, дети хорошие, спокойные, дисциплина есть. Я даже немного удивлен: стрельба хорошая, есть кучность попадания в цель, однообразие прицеливания, - оценил работу участников судья на этапе стрельбы капитан Юрий Старченко.
Юноши и девушки мерились силами в спортивных дисциплинах, стрельбе, прошли тестирование на знание основ воинских дисциплин, истории России и, как и наставники, провели перед компетентным жюри самопрезентацию.
ИТОГИ КОНКУРСА
Занявшие первые места педагоги и воспитанники представят Новосибирскую область на Всероссийском финале конкурса. Именные дипломы и памятные подарки получили все участники регионального финала.
Лучшим воспитанником военно-патриотического клуба, объединения (категория «Девушки») стала Мария Панина из Черепановского района. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения» (категория «Девушки»)
I место - Мария Панина, Черепановский район
II место - Юлия Чиркова, Куйбышевский район
III место - Полина Решетникова, Карасукский район
Лучшим воспитанником военно-патриотического клуба, объединения (категория «Юноши») стал Олег Позняков из Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения» (категория «Юноши»)
I место - Олег Позняков, г. Новосибирск
II место - Эдуард Драйлинг, Куйбышевский район, Дмитрий Евтин, Мошковский район (равное количество баллов)
III место - Алексей Храмушкин, г. Бердск
Лучшим руководителем-педагогом, инструктором военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания стал Сергей Ковальчук из Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
Номинация «Лучший руководитель-педагог, инструктор военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания»
I место - Сергей Ковальчук, г. Новосибирск
II место - Александр Щученко, Барабинский район
III место - Владимир Храмушкин, г. Бердск
Особенностью этого финала стало то, что в тройку призеров вошли отец и сын: Владимир и Алексей Храмушкины. Это наглядный пример того, как искренняя любовь к своему делу передается из поколения в поколение личным примером.
Подробнее об участии в конкурсе и о Центре - на информационных ресурсах: patriot.nso.ru, vk.com/patriotnsoo