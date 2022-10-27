В Новосибирске назвали лучших в конкурсе «Делай, как я!»

25 октября в Новосибирске прошел региональный финал конкурса «Делай, как я!». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!» выбирают лучших руководителей-педагогов и воспитанников военно-патриотических организаций. Региональный этап уже шестой год организует и проводит Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

ВСТРЕТИТЬСЯ В ФИНАЛЕ

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. Сначала жюри отбирает заявки, рассматривает конкурсные материалы, после чего лучшие из участников встречаются в финале. На финальные испытания 25 октября в Сибирский Кадетский Корпус приехали 19 участников из 11 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Многие в этом конкурсе принимают участие не первый год - говорят, даже участие дает многое: обмен опытом, возможность увидеть новые подходы к своему делу и понимание, к чему можно стремиться в будущем.

Судьи высоко оценили уровень подготовки участников. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Заместитель директора Центра патриотического воспитания Елена Гусишная поблагодарила Кадетский корпус за то, что здесь уже 30 лет словом и делом воспитывают настоящих патриотов России, и пожелала всем участникам удачи.

«ПОДГОТОВКА ХОРОШАЯ!»

Наставники тут же приступили к тестированию: на этом этапе проверяют знание основ воинской обязанности и военной службы, истории России, нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. Затем провели самопрезентацию, где жюри оценивало творческий подход, способность импровизировать, умение раскрыть работу своего объединения. А на видеозаписи участники продемонстрировали, как проводят открытые занятия.

В это время воспитанники военно-патриотических клубов прыгали, отжимались, соревновались в меткости и скорости обращения с пневматическими винтовками.

Соревнования прошли на площадке Сибирского Кадетского Корпуса. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Валерия Пиджакова из Скалинской школы Колыванского района приехала на соревнования впервые.

- Для меня самое сложное в этих испытаниях - сборка-разборка автомата. Конечно, готовилась дополнительно, оставалась после уроков. Участвую в этом конкурсе, потому что хочется защитить честь своего клуба и достойно представить Колыванский район, - поделилась участница.

Судья на этапе сборки-разборки автомата войсковой старшина Сибирского казачьего войска Андрей Петров отметил, что мальчишки показали довольно хорошие результаты.

- Подготовка хорошая, дети хорошие, спокойные, дисциплина есть. Я даже немного удивлен: стрельба хорошая, есть кучность попадания в цель, однообразие прицеливания, - оценил работу участников судья на этапе стрельбы капитан Юрий Старченко.

Юноши и девушки мерились силами в спортивных дисциплинах, стрельбе, прошли тестирование на знание основ воинских дисциплин, истории России и, как и наставники, провели перед компетентным жюри самопрезентацию.

ИТОГИ КОНКУРСА

Занявшие первые места педагоги и воспитанники представят Новосибирскую область на Всероссийском финале конкурса. Именные дипломы и памятные подарки получили все участники регионального финала.

Лучшим воспитанником военно-патриотического клуба, объединения (категория «Девушки») стала Мария Панина из Черепановского района. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения» (категория «Девушки»)

I место - Мария Панина, Черепановский район

II место - Юлия Чиркова, Куйбышевский район

III место - Полина Решетникова, Карасукский район

Лучшим воспитанником военно-патриотического клуба, объединения (категория «Юноши») стал Олег Позняков из Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения» (категория «Юноши»)

I место - Олег Позняков, г. Новосибирск

II место - Эдуард Драйлинг, Куйбышевский район, Дмитрий Евтин, Мошковский район (равное количество баллов)

III место - Алексей Храмушкин, г. Бердск

Лучшим руководителем-педагогом, инструктором военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания стал Сергей Ковальчук из Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Номинация «Лучший руководитель-педагог, инструктор военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания»

I место - Сергей Ковальчук, г. Новосибирск

II место - Александр Щученко, Барабинский район

III место - Владимир Храмушкин, г. Бердск

Особенностью этого финала стало то, что в тройку призеров вошли отец и сын: Владимир и Алексей Храмушкины. Это наглядный пример того, как искренняя любовь к своему делу передается из поколения в поколение личным примером.

Подробнее об участии в конкурсе и о Центре - на информационных ресурсах: patriot.nso.ru, vk.com/patriotnsoo