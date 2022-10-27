В Новосибирске обсудили актуальные аспекты патриотического воспитания

Аспекты патриотизма на конференции обсуждали более 200 компетентных специалистов. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Какое участие в воспитании патриотизма должна принимать семья, а какое - общество и государство? Как не перейти тонкую грань между естественным патриотизмом и пропагандой? Эти и другие вопросы обсуждались на областной научно-практической конференции, которую организовал Центр патриотического воспитания Новосибирской области на площадке Сибирского института управления - филиала РАНХиГС.

Директор ГКУ Центр Патриотического воспитания НСО Алла Данилевская. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тема, которую вынесли в название конференции, важная и актуальная - «Социально-воспитательный потенциал гражданско-патриотической работы в условиях новой реальности на региональном уровне». Вопросы развития патриотизма обсуждали более 200 участников, среди которых были представители ветеранских, молодежных структур, руководители военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, специалисты образовательных и других организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания в регионе. Научными исследованиями и практическим опытом делились коллеги из Новосибирска, Москвы, Смоленска, Северной Осетии.

- После распада СССР работа над развитием патриотизма, воспитанием любви к Родине велась слабо. Поэтому сейчас мы видим печальные результаты. Даже на шоу «Голос» дети поют в основном иностранные песни на английском языке. А как же любовь к своему языку, к родной речи? Из таких кирпичиков и складывается уважение к Родине, - отметила в своем обращении к участникам конференции уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

Вектор развития патриотизма уже задан на высоком уровне. Напомним, что в этом году в середине лета Президент России Владимир Путин подписал закон «О российском движении детей и молодежи». На новую организацию возлагают большие надежды. Она должна будет помогать проводить политику государства в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании, создавать возможности для развития, организовывать досуг.

- Главное отличие новой организации в том, что дети будут полностью привлечены к решению всех вопросов. Сейчас идет конкурс на название организации и выбор ее символики. Участвуют дети и подростки со всей страны, - рассказала директор военно-патриотического центра «Вымпел» Татьяна Чуфистова (Москва). - В каждом регионе будут созданы отделения новой организации. В Новосибирской области уже назначен руководитель и председатель движения, это заслуженный работник сферы молодежной политики региона Наталья Вохмина.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

Для того чтобы рассмотреть разные аспекты деятельности по воспитанию патриотизма, научно-практическую конференцию разделили на две секции. На первой обсуждали содержание патриотической работы. Здесь прозвучали предложения зажигать у детей интерес к изучению родной истории с помощью современных технологий. Например, начинать знакомство с музеями в интерактивном формате, который представлен в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история».

Эксперт из Смоленского государственного университета отметил, что важно не терять связь с прошлым своей страны, региона, города, воспитывать любовь к ним на примере конкретного человека, исторической личности.

Участники второй секции обсуждали формы и технологии реализации гражданско-патриотического воспитания в регионе. Опытом практической деятельности делились представители общественных организаций, учреждений культуры и образования, а также военные, руководители патриотических обществ.

Уполномоченный по правам человека в НСО Нина Шалабаева отметила, что любовь к Родине начинается с малого - с любви к языку, родной речи. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

- Нужно провести мобилизацию в сфере культуры. Избавиться от иностранных, навязанных праздников, таких как приближающийся Хеллоуин, - предложила директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

В своих выступлениях эксперты отмечали важную роль семьи в воспитании патриотизма у детей и подростков.

Один из важных выводов конференции - начинать прививать любовь к России через любовь к своей малой родине. Усиление территориального аспекта в воспитании патриотических чувств станет в работе нашего региона основным направлением.

Напомним, что конференцию организовал Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области совместно с Сибирским институтом управления - филиалом РАНХиГС.

Подробнее об участии в конкурсе и о Центре - на информационных ресурсах: patriot.nso.ru, vk.com/patriotnsoo