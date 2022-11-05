В Новосибирске псу уехавшего на Донбасс добровольца, которого бросили новые владельцы, нашли дом

Псу уехавшего на Донбасс добровольца, которого бросили новые владельцы, нашли дом. Фото: личный архив

Псу по кличке Малой пришлось многое вытерпеть за последние пару недель. В конце октября его хозяин Александр — 41-летний водитель из Новосибирска — отправился добровольцем в зону СВО. За плечами у сибиряка — срочная служба в морфлоте, а дома его вечерами ждал только верный любимец — трехлетний стафф. Чтобы не бросать друга на произвол судьбы, Александр решил найти ему новую семью.

Об этом написала «Комсомолка», спустя время Александр сообщил, что собаке удалось найти новых хозяев. Приютить породистого пса согласилась семья, в которой уже жил пятимесячный стаффордширский терьер. С виду люди внушали доверие: сами были на машине, их собака явно любимая и ухоженная — в ярком комбинезончике. Чем обернется эта история тогда никто не мог представить…

Через некоторое время Малого нашли на трассе якобы случайно проезжавшие мимо люди. И отдали волонтерам. Правда, потом вскрылось, что «случайными прохожими» была та самая семья, согласившаяся взять пса на передержку. Они пояснили, что Малой начал сильно конфликтовать с их собакой. Вот они и разыграли небольшой спектакль, чтобы пристроить собаку зоозащитникам.

— Пес был просто в ужасном состоянии. Откровенно говоря, он в целом не очень-то здоров. У него проблемы с ЖКТ, гепатит и аллергия. Но все эти события только усугубили положение дел. Выглядела собака просто как скелет после всего этого, — пояснила КП-Новосибирск зоозащитница Наталья Ким.

Волонтерам удалось найти для собаки по-настоящему «добрые руки». Сейчас Малой, которого новые хозяева переименовали в Даню, проходит период восстановления.

— Он живет в доме, где также есть другая собака, но с ней он поладил. Мы помогаем людям, взявшим его на передержку, заниматься лечением и восстановлением пса. Уже видно, что ему стало намного лучше: он набрал вес, шерсть заблестела. Дома он радостно играет со своим новым другом, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — С уехавшим хозяином мы держим связь. Он намерен забрать собаку себе, когда вернется. Мы готовы ему передать пса, если он поймет, что к содержанию питомца нужно подходить более ответственно.

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