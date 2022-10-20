Добрые руки оказались предательскими: люди избавились от пса, которого им оставил доброволец, уехавший в Донбасс

Малого теперь спасают зоозащитники. Фото: личный архив.

Александр - 41-летний водитель из Новосибирска, занимается грузоперевозками. Когда началась частичная мобилизация, повестка мужчине не пришла, но он решил отправиться в зону СВО добровольцем: за плечами у сибиряка есть срочная служба в морфлоте. Мужчина он одинокий, в разводе, дома вечерами его ждал только трехлетний стафф по кличке Малой. Александр начал пристраивать пса в добрые руки через соцсети, об этом написала и «Комсомолка».

НОВАЯ СЕМЬЯ

- Оставить собаку в Новосибирске было некому: с женой расстались 5 лет назад, старенький отец живет в Колыванском районе, но с собакой не справится в силу возраста, - рассказал КП-Новосибирск Александр. - Изначально Малого хотели забрать знакомые, но за двое суток до моего отъезда сказали, что не получится. Поэтому пришлось искать добрые руки через соцсети и очень быстро.

Казалось, репосты и заметка в «КП» быстро решили эту задачу со звездочкой. Приютить породистого пса согласилась семья, в которой уже жил пятимесячный стаффордширский терьер. С виду люди внушали доверие: сами были на машине, их собака явно любимая и ухоженная - в ярком комбинезончике.

Малой попал в семью с другой собакой. Фото: стоп-кадр.

Александр потрепал своего пса на прощание, передал новым хозяевам его миску, намордник, поводок. Просил только об одном: не обижать и писать хотя бы первое время о том, как у собаки дела.

- Договорились, что они будут присылать видео, показывать, как пес осваивается на новом месте, - говорит Александр. - Видео действительно присылали: показывали, как собаки привыкают друг к другу. Сначала говорили, что Малой рычал на их собаку, но потом все наладилось. По крайней мере, я так думал... Потом эти люди перестали брать трубку, сердце было не на месте...

«МЫ НАШЛИ СОБАКУ НА ТРАССЕ»

В тот момент, когда Александр уже был в поезде по дороге в зону СВО, в редакцию КП-Новосибирск обратилась зоозащитница Наталья Ким. Она специализируется на помощи стаффордширским терьерам. Девушка рассказала, что пес Александра оказался на улице. Выслала его фото. Ошибки быть не могло: это Малой. Даже ошейник его.

- Нам позвонили люди, сказали, что нашли стаффа на трассе, просят забрать, - объяснила КП-Новосибирск Наталья Ким.

Зоозащитники забрали собаку, а «нашедшие» под натиском вопросов в итоге признались: история с трассой - выдумка. Они - та самая семья, которой Александр доверил собаку.

- Вы нас извините заранее, мы просто не знали, что делать. Мы сами его забрали вчера, сначала все было хорошо. Но дома он начал кидаться на нашего, рычать и доминировать. Александру писали, он сказал, что это нормально, что он привыкнет и они подружатся. Но этого так и не случилось, - написала девушка.

Такое сообщение получили зоозащитники. Фото: предоставлено Натальей КИМ.

Сейчас Малой в зоогостинице, Александр в поезде, переживает за собаку. Зоозащитница Наталья Ким обещает помочь псу.

- У пса волочится лапа и явно есть аллергия. Еще пес не обработан от клеща и не кастрирован - будем все эти проблемы решать. Может, ему и повезло, что он так лишился хозяев, - рассуждает девушка.

Александр тоже не собирается бросать Малого на произвол судьбы.

- Буду помогать всем, чем могу. Сам пытаюсь найти собаке новый дом - там, где его не предадут! - добавляет новосибирец.

Уважаемые читатели, если вы готовы помочь Александру и его собаке, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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