«Он только выглядит грозно, а так - добряк!»: доброволец на Донбасс не может пристроить своего пса

Малому нужен новый дом. Фото: личный архив.

Объявление о поиске новых хозяев для пса появилось в соцсетях:

- Срочно! Нужно пристроить американского стаффордширского терьера: не кастрирован, три года ему, в еде не привередлив, без зооагрессии от слова совсем! Очень игривый! Его хозяина завтра-послезавтра забирают на Донбасс.

Корреспонденты КП-Новосибирск нашли хозяина: новосибирец Александр рассказал свою историю.

- Пса зовут Малой, ему три года. Купил его еще щенком у заводчиков. Расставаться с ним очень тяжело, но другого выхода у меня нет. Я еду добровольцем на Донбасс: для меня важно в условиях спецоперации поддержать свою страну. Малого взять с собой не смогу по понятным причинам. Он же не специально обученный пес, который может, к примеру, искать взрывчатку. А в Новосибирске у меня никакой родни нет, - рассказал КП-Новосибирск Александр.

Парень говорит, что пес только выглядит грозно, по характеру же очень добрый:

- Он только выглядит грозно, а так - добряк! Он любит всех людей, очень активный, обожает гулять, - говорит Александр. - Новых хозяев буду выбирать очень тщательно. Кстати, одна пара хотела взять Малого, но у их ребенка открылась аллергия. Это надо учитывать.

Пес в еде не прихотлив:

- Самое любимое блюдо собаки – овсянка, уплетает ее за обе щеки, - смеется Александр.

Вариант оставить пса в зоогостинице новосибирец не рассматривает:

- Я элементарно не знаю, когда вернусь. Да, это сложное решение, понимаю, что больше не буду его хозяином. Но пусть уж пес будет в хорошей семье и в безопасности – для меня это важнее, - говорит Александр.

Если вы готовы приютить Малого, обратитесь в редакцию по тел. 8-913-068-56-72 – все контакты мы обязательно передадим Александру.

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