«Сильнейшие ожоги и трубка в горле»: 12-летний мальчик, которого ударило током в трансформаторной будке, перенес 7 операций

Артему сделали 7 операций. Фото: предоставлено мамой мальчика Ириной

В Новосибирске в начале лета прошлого года на улице Куприна произошло ЧП. 12-летний Артем (фото и имя публикуем с разрешения матери мальчика - Ред.) вместе с младшим братом и другими ребятами играли на улице. В какой-то момент брат Артема оказался без обуви: один из мальчишек отобрал у него кроссовок и закинул в трансформаторную будку. Артем полез за ним, даже не догадываясь, что может серьезно пострадать. Мальчик принял опасный объект за сарай, но получил сильнейший удар током и чудом выжил.

— Артем рассказывал, что в будку несколько ребят полезли: то ли двое, то ли трое. Он первый пошел, остальные — за ним. Те мальчики первые вышли, Артем был последним. Задел видимо там что-то плечом и получил удар, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Ирина.

Когда Артем был внутри трансформаторной будки, подсвечивал себе телефоном под ноги, чтобы было видно, куда упал кроссовок. Он толком и не понял, что произошло. Очнулся уже в больнице.

Следующая операция состоится летом, но она будет не последней. Фото: предоставлено мамой мальчика Ириной

— Он полтора месяца пролежал в областной, было много операций. Потом мы улетели в Питер. Два месяца там пролежали. И вот летом опять туда полетим на операцию, всего уже он перенес семь операций, — поделилась Ирина.

ЧП произошло 16 июня 2022 года. У Артема были сильнейшие ожоги: до костей прожгло правую сторону от плеча до головы. Мальчик чудом выжил. Сейчас Артем чувствует себя намного лучше и уже начал учиться на домашнем обучении. Разговаривать ему трудно и каждый раз приходится зажимать трубку, установленную в горло. По словам Ирины, они оформляют инвалидность.

Артему оформляют инвалидность. Фото: предоставлено мамой мальчика Ириной

КП-Новосибирск также связалась с адвокатом семьи Еленой Ведерниковой, чтобы узнать, как продвигается дело и нашли ли виновных. Как оказалось — нет.

— Виновные не найдены. По чьей вине трансформаторная будка оказалась повреждена, что в нее зашли дети — не установлено. Как нам говорит следователь, это сами дети ее разобрали. Какого оно тогда должно быть состояния, что дети его смогли разобрать? — сообщила КП-Новосибирск Елена Ведерникова.

Дело возбудили по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продлено до 20 февраля, однако, до суда оно может не дойти. Поскольку виновных не нашли, дело могут приостановить.

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