Фото с места, где ребенка ударило током в трансформаторной будке в Новосибирске, появились в соцсетях

Неизвестно, зачем мальчик полез в трансформаторную будку. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск»

В четверг, 16 июня, ребенок получил удар током, когда влез в трансформаторную будку в Дзержинском районе Новосибирска. Фото с места ЧП появились в паблике ВКонтакте «Типичный Дзержинский | Новосибирск».

Та сама трансформаторная будка. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск»

На место происшествия прибыли все спецслужбы, включая пожарных и электриков, которые отключили напряжение в трансформаторе.

На место приехали все спецслужбы. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск»

По словам очевидцев, от удара током мальчик 12 лет потерял сознание, а также получил ожоги. Ребенка госпитализировали в больницу.

Во дворе дома, где произошло ЧП собралась толпа зрителей. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск»

Пока что неизвестно, зачем ребёнок полез в трансформаторную будку. КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией.

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