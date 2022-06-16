В Новосибирске ребенка ударило током в трансформаторной будке. Фото: "Типичный Дзержинский".

В четверг, 16 июня, в Дзержинском районе Новосибирска ребенок получил удар током. Произошло это после того, как он залез в трансформаторную будку. О ЧП в соцсети рассказали очевидцы.

- Как рассказал очевидец, инцидент произошел у дома №16 на улице Куприна. Пострадавший – мальчик 12 лет. В результате удара током он потерял сознание, - сообщили в группе «АСТ-54». На место прибыли скорая и специалисты электросетей, которые отключили напряжение.

- У мальчика ожоги, но он подавал признаки жизни. Ребенка доставили в детскую больницу на Красном проспекте, - добавили в публикации.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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