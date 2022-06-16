«Полез туда за ботинком»: очевидцы рассказали, как ребенка ударило током в трансформаторной будке в Новосибирске

Ребенка ударило током в трансформаторной будке. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск»

Стали известны подробности несчастный случай с ребенком, которого ударило током в трансформаторной будке в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось в Дзержинском районе города в четверг, 16 июня.

— Дети играли в какую-то игру, один из ребят закинул тапок мальчика в эту трансформаторную будку. А там щель огромная, даже взрослый человек пролезет, ну мальчик и полез, и задел локтем трансформатор. Руку чуть ли не до кости прожгло, сгорели волосы, приехала реанимация, откачивали на месте, ребенка увезли в ожоговый центр, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Местные жители также рассказали КП-Новосибирск, что на небезопасность этой трансформаторной будки они уже не раз жаловались в администрацию, но эффекта это не возымело.

В областном Следственном комитете КП-Новосибирск пояснили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

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