«В космосе «разбудили» Иру»: Анна Кикина рассказала о механической руке, которая гуляет по МКС

На МКС проводят массу экспериментов. Фото: Роскосмос

Анна Кикина родилась в Новосибирске, училась на спасателя, занималась рафтингом и работала на радио. А теперь длинноволосая 38-летняя спортсменка - в космосе. Она блестяще прошла подготовку и 5 октября рванула на орбиту.

Путешественники не только смотрят на Землю в иллюминатор, но и шлют видео со станции. А недавно Анна согласилась выйти в прямой эфир. Новосибирский планетарий вывел видео с нашей космонавткой на экран и дал поклонникам возможность побеседовать с ней. Мы собрали самое интересное из рассказов Анны.

НА МКС МЕНЯЕТСЯ ВНЕШНОСТЬ

- Я чувствую себя замечательно. Просто прекрасно. Полна сил. Легкость, бодрость. Каждый день меня не перестает удивлять состояние невесомости, от которого получаю удовольствие. Несмотря на то, что прошло уже больше трех месяцев, удивительное чувство невесомости присутствует каждый день. Здесь организм перестраивается. Сердечно-сосудистая система перестраивается, жидкость стремится перераспределиться по телу. Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у всех. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась.

На груди - герб Новосибирска. Фото: Роскосмос

О РУТИНЕ И ДОСУГЕ

- У нас чистых выходных практически нет. В выходные регулярно вставляют небольшие работы. Их немного, но есть. И раз в неделю у нас идет уборка станции. В данном случае - российского сегмента. И нужно будет сегодня почистить пару модулей от пыли при помощи пылесоса и влажных салфеток. Новый год у нас прошел интересно. Забавно было то, что мы надевали разные костюмы. Костюм эльфа, какая-то странная китайская банка на голову, какие-то бороды, колпаки. Веселились и делали тортики из подручных средств питания. Это было забавно, весело.

Фильм «Чебурашка» еще не смотрела. Группа психологической поддержки обещает и ориентирует, что в ближайшее время направит нам его. Мы уже готовы его смотреть. Может быть, вы в курсе: ребята с корабля «Союз» выбрали себе индикатором невесомости Чебурашку. Это символ их экипажа.

На груди - герб Новосибирска. Фото: Роскосмос

О КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

- Самые крупные, которые можно выделить, например эксперимент «Пилот»: исследуется доступность операторской деятельности человека в длительных условиях космического полета. Человек оснащается различными датчиками, вся голова - в датчиках. И выполняются различные когнитивные тесты, изучается функционал работы мозга.

«Кардиовектор» - эксперимент, в котором смотрим работоспособность сердца, распределение крови и вообще, каким образом распределяются ресурсы сердечно-сосудистой системы при воздействии на нее факторов космического полета.

Есть психологический эксперимент, называется «Взаимодействие». Здесь фиксируются внутригрупповые, межличностные отношения внутри экипажа.

Эксперимент «Дубрава» - экологический. Мониторим состояние лесов, которые подвержены воздействию жуков - различных короедов, а также пожаров и вообще внешних воздействий, которые влияют на экоструктуру лесов, ее форму, развитие, существование. Нам по радиограмме выдают задание, какие участки на Земле надо сфотографировать из космоса. Мы, естественно, никаких заключений о том, что происходит с лесом, сделать не можем. Наша задача - зафиксировать участок леса и передать специалистам, которые будут изучать этот снимок, сравнивать с предыдущими. И понимать, как изменяются очертания, форма, окрас леса, делать какие-то выводы.

Одно из космических заданий Анны - фотографировать леса. Фото: Роскосмос

Впервые запущена рука ERA - европейский робот-манипулятор. Еще ее называют Ира. Она очень долго «спала», и наконец мы ее «пробудили». Она находилась в сложенном состоянии. А сейчас может шагать по многофункциональному лабораторному модулю, распрямляться и выполнять какие-то манипуляционные работы.

О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ

- Первый раз в жизни увидела северное сияние. Это классно. Всегда мечтала увидеть его с земли, но не получилось. Потом мечтала увидеть его в космосе. Мы привыкли видеть это явление на фотографиях и на видео: оно ярко-зеленое. Глазом это вообще не так воспринимается. Во всяком случае, сверху. Это что-то слегка подкрашенное, зеленоватое. Выглядит как вуаль. Слой зеленоватого оттенка, который всполохами, языками растворяется в сторону космоса. Смотреть на это удивительно и необычно.

Земля далеко, но связь - отличная. Фото: Роскосмос

СПРАВКА «КП»

Рука с глазами

Роботизированную руку ERA изготовили голландцы. Она способна вынести на «улицу» нужное оборудование и заменить его за бортом станции. Ира - глазастая, может обследовать МКС с помощью четырех камер. Длина руки - 11,3 метра. Вместо кистей на концах так называемые эффекторы - элементы для захвата груза и помощи космонавтам, в том числе для их перемещения между рабочими площадками. Ира может переносить восьмитонные грузы. А сама весит всего 630 килограммов.

Ира похожа на длинного удава. Но умеет гораздо больше. Фото: www.esa.int

КСТАТИ

Зачем космонавтам игрушки

Индикатор невесомости - это игрушка, которую космонавты берут с собой. И нет, не для того, чтобы играть, как школьница - куклой. В момент взлета пилоты зафиксированы и не могут расстегивать ремни до наступления невесомости. Когда индикатор начинает парить в воздухе, экипаж понимает, что можно вставать. Индикатор, который взяла с собой Анна Кикина на американский корабль Crew Dragon, - Городовичок. Это один из символов Новосибирска в виде рыжеволосого подростка. А экипаж, который летел в российском «Союзе», тестировал невесомость с помощью игрушечного Чебурашки.

Индикатор невесомости - Городовичок. Фото: Большой Новосибирский планетарий

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