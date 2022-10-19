«С умирающим в животе ребёнком отсидела очередь»: сибирячка обвиняет врачей роддома в смерти сына

Жительница Новосибирска обвинила врачей роддома в смерти новорожденного сына. Фото: предоставлено Алёной.

Лето 2022 обещало стать счастливым для Алены из Новосибирска. В июне у 31-летней женщины должен был родиться сын. Он родился. Только мёртвым. Сибирячка считает, что малыш погиб из-за врачебной ошибки. Немного оправившись от горя, молодая женщина рассказала свою историю журналистам. Почему здоровый ребёнок погиб в утробе матери под присмотром медиков, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НАШ, ДОЛГОЖДАННЫЙ

У 31-летней Алены была вторая беременность, 9 лет назад она родила сына. В этот раз, как и в прошлый, ожидание было идеальным. Никаких осложнений, угроз во время беременности не было. Алена вовремя обследовалась, пила витамины, много гуляла.

– У меня сейчас второй брак. Я ждала своего второго ребеночка, а муж – первого. Это был наш запланированный ребенок, долгожданный. Беременность протекала идеально. Я вовремя обследовалась, посещала плановые приемы. Узи, КТГ, допплерометрия – все было в полном порядке, – рассказала КП-Новосибирск Алёна.

Алена и её муж очень ждали сына. Фото: предоставлено Алёной.

19 июня женщина пришла на плановую КТГ в консультацию. Врача, проводившего обследование, насторожило сердцебиение ребенка. Из-за этого Алёну экстренно направили в роддом.

«ТЫ ЧТО СЮДА ПРИШЛА? С РЕБЁНОЧКОМ ВСЁ ХОРОШО!»

Взволнованная Алёна приехала в роддом.

– Там сделали ещё одну КТГ. Пришла врач, посмотрела результаты и сказала: «Ты что сюда пришла? С ребёночком всё хорошо!». После этого я вернулась в консультацию. Но моя врач сказала мне, чтобы я все же настояла на госпитализации. Говорила, что меня надо родоразрешать, – вспоминает молодая женщина.

Алёна снова вернулась в роддом. Сделала платно допплерометрию. Результаты показали, что критических отклонений нет. Врач, которая проводила обследование, сказала, что в целом все в порядке, однако увидела незначительные отклонения от нормы.

– Пояснила мне, что у плода пупочная недостаточность, из-за которой малыш недополучает питательных веществ, – говорит Алена.

Акушеров-гинекологов такой результат не смутил. По словам Алены, ей сказали, что можно поехать домой, а уже утром, на следующий день, прийти на госпитализацию.

ЛЕЖАЛА И СМОТРЕЛА, КАК ПАДАЕТ СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Утром Алена вернулась в роддом. После осмотра женщину направили на 4-й этаж в патологию беременности - «из-за гипоксии плода».

– Меня положили в одиночную палату. Никаких обследований, кроме проверки температуры и давления, мне не делали. Я промаялась там сутки, а 22 июня подошла к врачу и сказала, что чувствую себя хорошо, что роды не начинаются. Врачи ответили, что в таком случае меня можно отправить домой, чтобы назад я вернулась уже со схватками. Однако перед выпиской решили мне сделать контрольную КТГ, – рассказывает женщина.

Когда на КТГ вышла лента, медик, которая проводила обследование насторожилась. Она показала результаты врачу, а после записала ленту повторно. Затем пришли уже 2 акушера-гинеколога и увели Алёну в другой кабинет. На более чувствительный аппарат. Врачи оставили роженицу одну и ушли.

– Дали мне в руки датчик, чтобы я сама контролировала сердцебиение сына. Сказали прижать к животу прибор и следить за цифрами на нем. Я лежала и смотрела, как падает сердцебиение: 167, 158, 62, 50… я судорожно водила датчиком, искала сердечко сына. Периодически сердцебиение пропадало, потом начиналось, но слабое.

Вскоре к Алене подошла врач и сказала, что нужно идти на допплер.

- Перед тем как попасть на допплер, я с умирающим в животе ребёнком еще отсидела очередь. Врач запаниковала, как только приложила датчик к животу. Судорожно стала кому-то дозваниваться. Но у нее не получалось. Я лежала и спрашивала, что происходит. Но она меня игнорировала. Когда на том проводе наконец взяли трубку, врач прокричала, чтобы срочно готовили операционную. У ребёнка, по её словам, был 1 балл из 8-ми, –добавила молодая женщина.

«СЫНА, ТОЛЬКО ЖИВИ!»

Дальше, по словам Алёны, всё было как в тумане. Женщину окружили врачи, ставили ей катетеры, снимали украшения с отёкших пальцев, готовили анестезию.

– Я молилась. Просила: «Сына, только живи!» Меня трясло. Потом зашел врач-мужчина. Когда уже ставили ширму, чтобы кесарить меня, он приложил датчик к животу и сказал: «Не режем, у ребёнка остановилось сердце!» – рыдая говорит Алена.

Беременную спустили в родовое и сказали ждать естественных родов. На вопросы безутешной матери, почему сын умер, говорили, что причину покажет вскрытие.

«МУЖ НА КОЛЕНЯХ ПЛАКАЛ, ЦЕЛОВАЛ ЖИВОТ»

Узнав о трагедии, Алёна позвонила мужу. Она сообщила мужчине, что их сын умер. Супруг сразу же прибежал с работы в роддом.

– Главврач попросил охранников выпустить меня на улицу. Мы встретились с мужем. Он упал на колени, плакал, целовал живот. Не мог поверить, что наш сын умер. Все повторял, что может быть, врачи ошиблись. Я вернулась в больницу и попросила прокесарить меня… Но мне ответили, что я рожу сама. Поставили мне стимулирующее. Я волком выла от схваток, вгрызалась в подушку. Но это была ничтожная боль в сравнении с душевной. От осознания того, что рожала я мёртвого сына, – поделилась женщина.

Через несколько часов Алена родила мальчика. Просила, чтобы ребёнка ей не показывали, плакала.

– Врачи же сказали, что я должна посмотреть. Показали, что на пуповине у сына были 2 узла, а еще один узел был обмотан вокруг шеи. Сам сынок был синий... – вспоминает безутешная мать.

«С НАС ПОЛЕТЕЛИ ШАПКИ»

После родов к Алене пришла главврач. Она пыталась успокоить роженицу, уверяла, что медики просто-напросто не заметили узлов на пуповине. Однако почему они халатно отнеслись к результатам КТГ и допплера, не пояснила.

– Врач сказала, что это была нелепая смерть. Говорила, что они не видели узлов на пуповине. А еще добавила, что с них за мою ситуацию «полетели шапки». Больше ничего не объяснила. Правда добавила, что я молодая, мол, рожу еще. Сказала, что ждет меня в следующем году… за дочкой, – говорит Алёна.

Алёна родила доношенного мальчика. Только мёртвого. Он задохнулся в животе. Фото: предоставлено Алёной.

ВРАЧИ НЕ ПОНЯЛИ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА

Сын у Алёны родился доношенный. Никаких патологий и пороков вскрытие не показало. По словам женщины, абсолютно здоровый мальчик боролся за жизнь в её животе:

– Судмедэкспертиза выявила, что причина смерти – истинный узел. Гипоксия. Сын просто задохнулся. Врачи же не поняли, в чем проблема. Ребёнка нужно было вынимать, срочно кесарить меня. А они чего-то ждали, тянули, пока он страдал. Это врачебная ошибка! – уверена роженица.

После похорон сына Алена жила как в тумане. Говорит, плохо помнит, что происходило. Не могла ни есть, ни пить, ни спать. Было и не до разбирательств с роддомом. Когда немного отошла, стала искать в Сети похожие истории. Так, наткнулась на статьи в «Комсомолке» о трагедиях, случившихся в другом новосибирском роддоме. Алёна прочла о смерти девочки и мальчика, которые, как уверены их мамы, погибли из-за медицинских ошибок. В этих женщинах Алёна узнала себя.

– Я словно все заново пережила. Понимаю, что сына мне не вернуть. Но я хочу, чтобы те, по чьей вине он умер, были наказаны. Хочу, чтобы другие женщины не оказались на моем месте. Чтобы врачи внимательнее относились к женщинам. Чтобы дети рождались живыми…

При вскрытии пороков у младенца не нашли. Фото: предоставлено Алёной.

«МАМА, ПРИВЕЗИ МНЕ ГОЛУБОГО СЛОНИКА»

Алена говорит, что умерший малыш ей снится. В одном из снов, рассказала женщина, попросил привезти ему подарок на могилку.

– Во сне говорил мне: «Мамочка, не переживай, я к вам скоро приду, привези мне голубого слоника!». Я подорвалась среди ночи, кинулась в кладовку, куда муж убрал все вещи, которые мы готовили к рождению. На коконе, игровом коврике, детской косметике увидела рисунки – голубых слоников. На следующий день поехала в магазин игрушек, нашла большого слоника голубого и привезла сыночку на кладбище. Поставила его там и еще бутылочку с молоком оставила, – поделилась мать, потерявшая ребенка.

Алена добавила, что силы дальше жить ей дает старший ребенок, сын. Он все понимает. Плачет, обнимая маму. Правда, пока не до конца осознаёт, почему мама уехала в роддом за младшим братиком, а вернулась одна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала Юлия Казанцева, медицинский адвокат, Президент Корпорации медицинских юристов Школы медицинского права. По словам эксперта, есть несколько вариантов развития событий:

– Порядок действий зависит от того, что хочет сама потерпевшая. Есть два пути действий. Первый: уголовный. Он подразумевает подачу заявления в Следственный комитет. Но не всегда такими делами занимается СК, так как ребенок родился мертворожденным, и вред причинен только матери. Соответственно, предположительно это может быть статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а это - подследственность дознанию МВД. Второй путь – гражданско-правовой. Он немного длиннее. Сначала в досудебном порядке нужно узнать, были ли нарушения со стороны врачей. Для этого матери необходимо написать заявления в Минздрав региона и страховую компанию о проведении проверки качества оказанной медпопощи. Если при экспертизах найдут нарушения, можно будет подавать в суд на компенсацию морального вреда, – пояснила Юлия Казанцева.

Эксперт добавила, что в случае с Аленой многое будет зависеть от экспертизы, которую должны провести компетентные службы.

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