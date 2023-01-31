Пробирались к ней по пояс в снегу: собаку спасли с острова-льдины посреди Оби

В Новосибирске спасли собаку, застрявшую на острове-льдине. Фото: Спасатели МАСС / предоставлено Сергеем.

В Новосибирске спасли собаку с заснеженного островка на реке Обь. Эта история со счастливым концом началась с печального видео, которое опубликовали жители дома у набережной. Там одинокая собака бродит по длинной льдине или застывшему острову, а над ней кружат вороны, готовые накинуться на истощенное животное.

О собаке, застрявшей на острове, заговорили во всех чатах зоозащитников Новосибирска и группах волонтеров 31 января. Информация дошла и до спасателей МАСС – они пришли на помощь и вызволили голодного пса с острова. После этого люди массово начали благодарить спасателя, который на видео выносит собаку на руках, пробираясь по пояс в снегу.

ГЕРОЙ ДНЯ

Человек, который вынес собаку на руках через сугробы – 35-летний Александр Тиджиев – работает в службе спасения МАСС второй год. Он согласился рассказать КП-Новосибирск, как вытаскивал продрогшего и голодного пса с острова вместе с коллегами – Татьяной Колдышевой и старшим смены Артемом Бойченко.

– Собака была очень уставшей, истощенной и напуганной. Мы подобрались к ней через снег – его было так много, что увязали по пояс. Подобравшись поближе, прикормили. Мы заранее взяли с собой еду, потому что знали, что собака голодная. Она поела, немного подобрела и подпустила нас к себе. Как-то так получилось, что я оказался ближе всех к ней. Мой напарник был напротив, я обошел собаку сзади и взял ее на руки, потом гладил и выносил с острова. Эмоции переполняли. Животные – это наши братья меньшие, которым мы должны, обязаны помогать, – рассказал КП-Новосибирск Александр.

Оказалось, что это уже не первое чудесное спасение собаки, в котором принимает участие Тиджиев.

– За время, пока я здесь работаю, это был мой второй такой выезд. Первый случай произошел в районе Речного вокзала. Там хозяин кидал собаке палку, и случайно забросил в реку. Собака бросилась в воду, и ее начало уносить течением от берега. Она выбивалась из сил, никак не могла сама подплыть к берегу. Вызвали нашу службу, мы вынесли из воды собаку и передали счастливому хозяину, – рассказал КП-Новосибирск Александр Тиджиев.

После спасения собаки с острова ее доставили в аэробот – специальную моторную лодку с отсутствием выступающих элементов на днище. На лодке собаку укутали одеялами, она замерзла и сильно дрожала.

На берегу спасателей уже ждали волонтеры. Александр с коллегами передали собаку, как оказалось, будущему владельцу. Спасатель признался, что не мог бы забрать пса к себе, так как у него уже есть собака, к тому же у его ребенка аллергия на животных.

Спасатель не смог взять к себе пса, но передал его в надежные руки. Фото: Спасатели МАСС / предоставлено Сергеем.

КАК СОБАКА ПОПАЛА НА ОСТРОВ

Спасателей вызвали жильцы дома, у которых окна выходят на остров Отдыха. Они рассказали, что раньше на него был пеший доступ по льду, и так собака могла попасть на большую выступающую льдину, которая кажется островком на реке. Эту информацию КП-Новосибирск сообщила волонтер Ангелина, участница чата, который создали специально для спасения собаки с острова.

– Потом сделали сброс воды, и появилась проталина, которая отделила льдину от земли. Несколько дней с даты сброса воды собака там и находилась, – рассказали очевидцы.

Новым хозяином пса стал один из организаторов спасательной операции Сергей. Точный пол собаки пока неизвестен, но спасатели и волонтеры думают, что это очень хороший мальчик.

– Параллельно с вызовом, ребята собирались самостоятельно на лодке ехать спасать. Один из этих молодых людей – Сергей, который в итоге и забрал собаку. Сергей ехал просто проверить обстановку, насколько возможно будет спустить на воду лодку и подобраться к острову. Пока ехал, мы ему сообщили, что спасатели уже производят отлов. Как раз к его приезду собаку поймали, передали Сергею. Они уже подружились, – рассказала КП-Новосибирск Ангелина.

Сейчас состояние спасенного пса оценивают как хорошее, явных признаков недомогания у него нет.

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