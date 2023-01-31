«Спасатель донес на руках»: в Новосибирске эвакуировали собаку, застрявшую на острове

Собаку, застрявшую на острове, нашли, согрели и передали волонтерам. Фото: Спасатели МАСС.

В понедельник, 31 января, в Новосибирске спасли собаку, которая бегала в снегу на маленьком участке суши возле острова Отдыха между Октябрьским и Бугринским мостами. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Операция завершилась около полудня. Спасатель на руках донес пса до лодки – аэробота. Собаку отогрели одеялами и привезли на сушу. После этого пса передали волонтерам, которые пообещали позаботиться о нем и найти новых хозяев.

Напомним, ранее очевидцы рассказывали, что над псом уже кружили вороны, а в службе МЧС отказались помогать собаке, объяснив это тем, что ее некуда будет деть после спасения.

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