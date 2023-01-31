«Над ней кружат вороны»: новосибирцы просят помочь собаке, застрявшей на острове

Новосибирцы просят помочь собаке, застрявшей на острове в районе Обской. Фото: стоп-кадр.
Жители Новосибирска просят помочь собаке, оказавшейся на острове в районе Обской. Несчастное животное отрезано от берега.
– Судя по скоплению над ней ворон, она находится там уже не первый день, – написали очевидцы в группе «АСТ-54».
Горожане сняли собаку на видео. На кадрах она бегает по краю берега, а над ней кружат вороны.
– В службе МЧС отказались помогать. Объяснили тем, что им потом некуда будет деть эту собаку, – добавили подписчики.
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