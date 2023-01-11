«Их бросили на верную смерть»: в Новосибирске волонтеры снова забрали истощенных собак хозяйки, во дворе которой умерла лошадь

Животных забрали в ужасном состоянии. Фото: Animal_nsk

В Первомайском районе Новосибирска скандал, который месяц назад потряс город, вспыхнул с новой силой. В декабре 2022 года волонтеры-зоозащитники, приехавшие в частный сектор спасать умирающую лошадь, увидели во дворе сразу 11 истощенных собак и забрали их у хозяйки. Та обвинила активистов в краже, в январе взяла новых собак, но активисты вновь отправились их спасать. КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.

«СОБАК ДОВЕЛИ ДО ИСТОЩЕНИЯ»

Зоозащитники называют дом на Центральной улице адовым из-за того, что хозяйка, по их словам, морит животных.

Собаки несколько дней просидели взаперти. Фото: Animal_nsk.

- Нам в группу написал мужчина, который рассказал, что все повторяется. В этот раз она бросила псов на верную смерть: они четыре дня сидели взаперти без еды и воды. Мужчина вскрыл замок, чтобы посмотреть, что там творится, и увидел, что собаки в ужасном состоянии, а в ограде лежит еще и мертвая лошадь! Мы поняли, что это опять та женщина! Она набрала породистых собак, сенбернара и хаски, они истощены. Хаски мы передали другой группе, специализирующейся на помощи этой породе, а девочку-сенбернара забрали себе на кураторство. Она сейчас в больнице, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Ирина из группы Animal_nsk.

Сейчас сенбернар находится на лечении. Фото: Animal_nsk.

Зоозащитники опубликовали в соцсетях пост. У хозяйки животных есть и дети.

- Мы не знаем, куда обращаться. Опека просто поставила на учет и все. А животные продолжают худеть и гибнуть, - говорит Ирина.

«МНЕ НАДОЕЛА ЭТА КЛЕВЕТА»

Хозяйка животных Полина рассказала свою версию событий.

- 1 января я забрала сенбернара в ужасном состоянии, лечила собаку. Приютила еще щенка - не хаски, а обычную дворняжку. Меня действительно три дня не было дома, потому что переезжаю на ОбьГЭС, делаю в новой квартире ремонт. Дома оставался брат. И вот приехали эти «защитницы» в 2 часа ночи и внаглую забрали моих собак. Опять с критикой в соцсетях, что я убийца и маньячка. Меня просто обокрали, забрали даже амуницию, - сообщила КП-Новосибирск Полина.

Хозяйка говорит, что сенбернара уже взяла в плохом состоянии. Фото: Предоставлено Полиной Фещуковой.

По словам женщины, волонтеры собирают большие деньги якобы на лечение, стерилизацию и восстановление ее питомцев, обманывая доверчивых людей.

Лапы собаки были в ранах. Фото: Предоставлено Полиной Фещуковой.

- Собак всех молодых, перспективных стерилизовали, пустили под нож! На каком основании они портят мое имущество? Каждая собака породистая и не была взята где-то бесплатно. У меня были в основном кобели, никого я принципиально не вязала, не разводила и не плодила. Некоторые мои собаки участвовали в выставках. Худых и больных я выхаживала. До того, как пришли эти «волонтеры», все собаки были в отличной форме. Выкладывают в соцсети клипы якобы с моими замученными питомцами, а на видео половина - не мои собаки. Сами их изматывают, а обвиняют меня. Эта клевета уже надоела, они перешли все грани дозволенного и будут отвечать по полной, - грозит Полина.

По словам Полины, собаки чувствовали себя хорошо до прихода зоозащитников. Фото: Предоставлено Полиной Фещуковой.

Женщина также объяснила, почему в ее дворе находится лошадиный труп. Лошадь по кличке Сакура видели мертвой еще в декабре. Ранее Полина объясняла, что ждет экспертизы - доказать, что Сакура умерла не своей смертью, а была отравлена:

- Я уже дозвонилась в Москву, рассказала, в чем дело, что меня гнобят из-за конкуренции. Раньше участковый дело закрыл - якобы есть свидетели, что от голода лошадь ела собачьи фекалии, а не сено с овсом. Через прокуратуру я заставила дело возобновить.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это как минимум незаконное изъятие собственности, как максимум - кража»

Несмотря на благие побуждения, закон не на стороне зоозащитников.

- Посторонние лица не могут самостоятельно принимать решения, как поступать с чужими собаками. В данном случае зоозащитники проникли в чужое жилье, завладели чужой собственностью - собаки к ней относятся. Это то же самое, что забрать чужой автомобиль, с которым владелец плохо обращается. Это как минимум незаконное изъятие собственности, как максимум - кража. Если люди считают, что имеет место жестокое обращение с животными, они могут направить заявление о возбуждении уголовного дела в органы внутренних дел. Это единственный вариант, и самоуправство к нему не относится, - объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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