Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 сентября 2022 года: продлен режим повышенной готовности

Коронавирусом в Новосибирске за сутки заболели больше 600 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 сентября 2022 года: в регионе продлили режим повышенной готовности. Действовать он будет до 31 декабря.

Все из-за того, что по-прежнему заболевают слишком много людей. В Новосибирске каждая четвертая компания не спешит отказываться от профилактических мер, сообщает опрос SuperJob.

За последний день число заболевших достигло 613 человек, среди них 75 детей. Выздоровели за тот же срок 1347 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 546 человек, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 19 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 613 человек

Количество пациентов в реанимации: 19 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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