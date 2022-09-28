В Новосибирске каждая четвертая компания отмечает рост заболеваемости ковидом в августе и сентябре

В Новосибирске каждая четвертая компания не спешит отказываться от профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске каждая четвертая компания не спешит отказываться от профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

— Чаще всего организации обеспечивают вакцинацию и ревакцинацию персонала, делают ПЦР-тесты сотрудникам, требуют соблюдения масочного режима, закупают антисептики и регулярно дезинфицируют помещения, — сообщает сервис SuperJob. — Чтобы избежать повального инфицирования ковидом, заболевающих отправляют на удаленку, организуют термометрию, обеспечивают сотрудников витаминами и проветривают помещения.

Некоторые работодатели даже настаивают на использовании перчаток, соблюдения соцдистанции и организуют в офисе дежурство врача.

На рост заболеваемости ковидом в августе-сентябре 2022 года обратили внимание 10% менеджеров по персоналу, на незначительное — 28%. В 56% компаний роста не отметили.

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