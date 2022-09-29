Режим повышенной готовности из-за ковида продлили в Новосибирской области

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона в четверг, 29 сентября.

Дополнительные меры по защите населения от ковида продлили до 31 декабря 2022 года. Губернатор НСО Андрей Травников уже подписал постановление.

В правительстве напомнили, что самой важной мерой профилактики остается вакцинация. В Новосибирске продолжают работать пункты, где можно поставить прививку.

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