Режим повышенной готовности из-за ковида продлили в Новосибирской области

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона в четверг, 29 сентября.
Дополнительные меры по защите населения от ковида продлили до 31 декабря 2022 года. Губернатор НСО Андрей Травников уже подписал постановление.
В правительстве напомнили, что самой важной мерой профилактики остается вакцинация. В Новосибирске продолжают работать пункты, где можно поставить прививку.
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