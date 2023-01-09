Такого не ждали даже синоптики: погода сошла с ума и превратила Новосибирск в опасный каток

На смену весеннему теплу придут 30-градусные морозы. Фото: «АСТ-54», Татьяна СОЛОВОВА, Алена КУЛЕШОВА, Ирина СИБРИКОВА

Первая рабочая неделя в году для Новосибирска началась с дня жестянщика. На выходных потеплело до +4, а уже в понедельник температура резко упала до -25 и будет падать еще.

Из-за гололеда уже произошло несколько аварий, новосибирцы с осторожностью ходят по обледенелым улицам. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

В ТЫЛУ ЗА ХОЛОДНЫМ ФРОНТОМ

Даже для синоптиков нынешнее похолодание отчасти стало сюрпризом. Его ждали, но не в подобных масштабах.

Еще вечером 8 января было +3 градуса: шел дождь, а по дорогах текли ручьи. Фото: Алена КУЛЕШОВА

— Мы еще в начале месяца прогнозировали, что после 9 января наступит похолодание. Но не ожидали, что этот процесс начнется в городе, да еще и резко, в течение одного дня. Точный прогноз мы дали на выходных, а за неделю его невозможно было бы составить, — объяснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре. — Связано все с тем, что над Сибирью прошел циклон — на выходных мы как раз находились в его теплом секторе. Ранним утром 9 января пошел холодный фронт, когда температура понизилась с плюсовой до -7 градусов. Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом, с запада и северо-запада проникают холодные воздушные массы. Это приведет к тому, что сегодня ночью похолодает до -27…-29 градусов.

А утром все покрылось коркой льда. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кроме этого синоптики обещают и сильный ветер до 27 метров в секунду. В регионе ввели оранжевый, предпоследний уровень опасности.

В ночь с 10 на 11 января температура опустится до -30…-32 градусов, в пригороде до -35. Ночью на 12 января в городе будут такие же морозы, а в пригороде похолодает до -37. Но уже днем 12 числа по западу Новосибирской области начнет проходить новый фронт — он принесет потепление до -18…-20 градусов.

На станции Матвеевка обледенела платформа. Фото: Анна ПАШАГИНА

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА И ОПАСНОСТИ НА ТРОТУАРАХ

Гололед и снежные заносы добавили проблем водителям: в первый рабочий день и так не протолкнуться на дорогах, так еще и приходится ехать осторожнее.

Два автобуса завязли в сугробах. Фото: «АСТ-54»

Цены на такси взлетели в два раза. А некоторые горожане еще и опоздали на работу: сразу два автобуса №5 увязли в сугробах на конечной остановке «Дюканова».

С крыш домов свисают огромные сосульки. ​​​​​​​Фото: «АСТ-54»

Беды поджидают и пешеходов. Еще ранним утром, когда была плюсовая температура, на головы прохожим едва не падали сосульки и глыбы спрессованного снега.

Из-за скопившегося снега рухнула остановка. Фото: Ирина СИБРИКОВА.

Из-за сильных осадков, потепления, а потом резкого похолодания конструкция на остановке «Магазин №27» в Дзержинском районе обрушилась, не выдержав тяжести налипшего снега и льда.

А ГОРКИ ОКРЕПЛИ!

Горки стали только крепче благодаря оттепели и резким морозам. Фото: Никита МАНЬКО Фото: Никита МАНЬКО

Как ни странно на первый взгляд, но морозы помогли ледовому городку на Михайловской набережной. Подтаявшие горки стали крепче из-за того, что в ледяные трещины затекла вода, которую позже прихватил мороз. Подтаяли и скульптуры, однако от этого их внешний вид лучше не стал.

Директор компании «Лед Шоу Парк» Сергей Машаров сообщил, что скульптуры приводят в порядок. А в грядущие дни с 30-градусными морозами городок закроют для посетителей.

На скульптурах появились трещины. Фото: Никита МАНЬКО

ПРОДЛЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Из-за плохой погоды в двух районах Новосибирской области дети будут учиться на дистанционке

— Отменен подвоз 38 детей в Искитимском районе и 21 — в Тогучинском. Школы находятся в селах Верх-Коен и Усть-Чем, а также в Степногутово, — сообщили в пресс-службе ТУАД.

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