Скульптуры потекли, а горки засияли: температурные качели в Новосибирске ударили по ледовому городку

Фигуры слегка подтаяли, но за сегодняшний день их восстановят. Фото: Никита МАНЬКО

В ледовом городке на Михайловской набережной потепление с плюсовой температурой чуть не сломало скульптуры, но укрепило горки. Об этом КП-Новосибирск в понедельник, 9 января, сообщил директор компании «Лед Шоу Парк» Сергей Машаров.

– Кое-какие поломки есть на фигурах, мы их сегодня поправим, обратно все восстановим. Нас спасло то, что сильного дождя не было. В основном пострадали скульптуры, горкам наоборот это принесло пользу, – рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров.

По словам директора, городок стал крепче, потому что подтаявший лед затек в щели на горках, а сейчас их прихватило морозами.

– Ледовый городок сегодня красивее, он так блестит. Появилась прозрачность, все скульптуры читаются. Он новый таким красивым не был, как сегодня! – заверил руководитель городка.

Однако Сергей Машаров предупредил, что 10 и 11 января из-за крепких морозов аттракцион будет закрыт для посетителей.

– Когда температура опустится ниже – 25 градусов, мы будем закрываться. В эти два дня, вторник и среду, температуры под – 30. А в четверг снова откроемся, когда потеплее будет, – объяснил директор.

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