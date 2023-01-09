В Новосибирске под тяжестью снега рухнула остановка. Фото: предоставлено Ириной Сибриковой.
В Новосибирске ночью 9 января рухнула остановка. Произошел инцидент в Дзержинском районе. О происшествии КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
– Рухнула под тяжестью снега хлипкая конструкция остановки «Магазин № 27», – пояснила КП-Новосибирск Ирина Сибрикова.
По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.
Ранее КП-Новосибирск писала, что горожане заметили огромные сосульки и сход сугробов с крыш во время потепления.
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