В Новосибирске под тяжестью снега рухнула остановка. Фото: предоставлено Ириной Сибриковой.

В Новосибирске ночью 9 января рухнула остановка. Произошел инцидент в Дзержинском районе. О происшествии КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

– Рухнула под тяжестью снега хлипкая конструкция остановки «Магазин № 27», – пояснила КП-Новосибирск Ирина Сибрикова.

По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.

Ранее КП-Новосибирск писала, что горожане заметили огромные сосульки и сход сугробов с крыш во время потепления.

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