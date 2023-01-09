Новосибирцы заметили огромные сосульки и сход сугробов с крыш во время потепления

В Новосибирске с крыш падают глыбы льда и сугробы. Фото: АСТ-54 / Алена КУЛЕШОВА.

В Новосибирск на секунду заглянула весна. Из-за потепления все больше домов огораживают сигнальными лентами, чтобы горожане не ходили под крышами, а скопившийся за время метелей снег валит комьями перед подъездами. Об огромных сосульках на Блюхера, 16 местная жительница сообщила в группе АСТ-54.

– У нас весь вечер буквально глыбы снега падают с крыши, – заметила подписчица в комментариях.

В ответ новосибирцы подтвердили, что тоже заметили активный сход сугробов и наледи с козырьков. Некоторым горожанам сосульки уже успели приземлиться на голову на Бронных переулках.

Напомним, 9 января в Новосибирске ожидается гололед – день жестянщика, в который может произойти множество ДТП из-за резкого перепада температур. Водителям следует быть очень осторожными на скользких дорогах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber