Улицы превратятся в каток: Новосибирск ждет день жестянщика

На дорогах образуется гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в первый рабочий день в 2023 году – 9 января, выдастся крайне неблагоприятной. Синоптики обещают мокрый снег, гололедицу и резкое понижение температуры. В Западно-Сибирском УГМС рассказали, каким будет так называемый день жестянщика.

Ночью обещают до -8 градусов и небольшой снег. Днем прогнозируют -6...-8.

− В отдельных районах метель, гололедные явления. На дорогах гололедица, − предупреждают синоптики.

К вечеру температура воздуха резко упадет. Новосибирск окажется во власти морозов – в город придет похолодание до -21 градуса.

Будет дуть северно-западный ветер. Местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Ранее в МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за непогоды 9 января.

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