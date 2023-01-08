Новосибирск 9 января накроет мокрый снег с дождем

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 9 января, в Новосибирске прогнозируют мокрый снег с дождем, метели и резкое похолодание. По этой причине ГУ МЧС России по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение.

По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

− На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, − предупредили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате непогоды могут падать деревья и слабо закрепленные конструкции, происходить обрывы линий связи и электропередач.

Увеличивается риск возникновения ДТП и различных аварийных ситуаций. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

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