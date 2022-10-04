В Новосибирске семилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре

Девочке придется носить корсет около полугода. Фото: предоставлено Маргаритой

В Новосибирске семилетняя девочка сломала позвоночник в спортивно-развлекательном центре. Инцидент произошел в Дзержинском районе в середине сентября. Огласку эта история получила после отзыва мамы пострадавшей на Flamp.

- Дочка пошла в спортивно-развлекательный центр вместе с папой. В этом центре есть и батуты, и разные горки. Дочка упала и сильно ударилась. Когда пришла домой, сказала, что болит спина. Мы с супругом не придали этому значения, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита*, мама школьницы.

По словам женщины, девочка почти неделю жаловалась, что болит спина. Маргарита сначала даже думала, что дочь притворяется, чтобы ее пожалели. Но к концу недели перепугалась не на шутку.

- Мы поехали в больницу, сделали МРТ, и врач поставил диагноз: «компрессионный перелом позвоночника». Уже из больницы всю информацию передали в полицию. Нам сказали, что мы не первые такие, - говорит женщина.

5 дней девочка лежала в больнице, врачи предписали носить корсет. Около 3 месяцев ребенку нельзя сидеть. Ну и плюс положена реабилитация в НИИТО.

- Да, в этом развлекательном центре пускают на площадку вместе с родителями. Но не всегда получается уследить за ребенком. Почему инструкторы тоже не смотрели? В центр с претензиями мы не обращались, но осадочек остался, - добавляет Маргарита. Тем не менее региональный СК уже начал проверку по данному факту.

Напомним, что это не первый случай, когда дети травмируются в детских центрах, а судебная практика показывает, что привлечь владельцев развлекательных площадок к ответственности можно.

Например, директор спортцентра в Новосибирске получил условный срок. В его заведении более 10 детей получили травмы, прыгая на батутах. Мужчина брал на работу инструкторов, которые не имели необходимой квалификации. Ему назначили испытательный срок 1,5 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Молодой маме из Новосибирска тоже удалось восстановить справедливость. Ее четырехлетний сын сломал руку на батуте в парке. Женщина пошла в суд, и он встал на ее сторону. Служители Фемиды признали владельца батута виновным, поэтому сыну женщины должны выплатить 100 тысяч рублей.

* Имя героини изменено по ее просьбе.

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