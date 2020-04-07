2020-04-07T15:41:03+03:00
Общество

«Для зрелищности и возбуждения интереса…» - 13 детей пострадало в батутном центре Новосибирска

Директор заведения подбивал инструкторов показывать сложные трюки, а дети, в итоге, ломали позвоночники
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Предпринимателям грозит суд за нарушения закона в батутном центре.Предпринимателям грозит суд за нарушения закона в батутном центре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске закончилось следствие по делу батутного центра. Суд грозит двум предпринимателям, которые поочередно возглавляли заведение.

В эпицентре внимание СКР оказался батутный центр «Эверси». По данным ведомства, незаконная эпопея его первого директора началась в 2016 году. Именно тогда руководитель взял на работу инструкторов, которые, по сути, не имели нужного мастерства.

Начальник настаивал, чтобы работники показывали сложные трюки. Как говорят в Следственном комитете, «для зрелищности и возбуждения интереса у посетителей…» Юные посетители, вдохновившись, шли на риск, сами того не понимая.

Потом директор продал бизнес другому предпринимателю, который продолжил дело. А дети продолжали получать травмы из-за сложных трюков.

- В период с 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет, при посещении батутного центра получили телесные повреждения в виде компрессионных переломов позвонков, а один ребенок сотрясение головного мозга, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Теперь предпринимателей ждет суд за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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