Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:41:28+03:00

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Молодая мама засудила батутный центр за перелом руки ребенка. ЧП с батутом случился 7 августа 2019 года в парке «Березовая роща». Когда мама с четырехлетним сыном зашли в зону аттракционов, мальчик решил поиграть на батуте. Ребенок начал прыгать на батуте и внезапно вылетел за ограждение: мальчик упал на руку и получил серьезную травму.

Мама вызвала «скорую», врачи выявили закрытый перелом локтевого отростка. Ребенку наложили гипс, малыш ходил с ним более месяца. После снятия гипса потребовалось восстановить работоспособность руки с помощью массажа.

— Мать ребенка пыталась решить конфликт в досудебном порядке, но предприниматель решил, что ребенок сам виноват. Женщина обратилась с иском в суд, потребовав компенсацию в 200 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на лечение, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Суд встал на сторону сибирячки: он признал владельца батута виновным в нарушении закона о защите прав потребителей и частично удовлетворил иск. - сибирячке и ее сыну выплатят 100 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, и предприниматель может его обжаловать.

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