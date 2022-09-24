«Я убил твою Лялю»: жительница Новосибирска обвинила мужа в жестокой расправе над их кошкой

Муж прислал жене фото рук и мертвой кошки. Фото: Предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Светлана обвинила в убийстве их кошки: женщина уверяет, что после ссоры она ушла из дома, а супруг прислал ей фото мертвого животного. О случившемся она рассказала КП-Новосибирск.

Пьяный муж поссорился с женой и выместил злость на кошке, говорит женщина. Фото: Предоставлено героями публикации

«КРОВЬ В ВАННОЙ И МЕРТВАЯ ЛЯЛЯ»

47-летняя Светлана жила вместе с мужем 7 лет. Она работает фельдшером в больнице, а супруг - кладовщик в фирме доставки продуктов. Но последние 4 года семейная жизнь не ладилась: мужчина начал все чаще пить, супруги поятоянно ссорились. Днем 21 сентября Светлана вернулась домой с работы и застала мужа пьяным. В двери уже стучали соседи, жаловались: мужчина в ответ кричал, вел себя агрессивно. Муж начал оскорблять сибирячку, после чего она ушла из квартиры. А через 15 минут раздался звонок.

- Муж позвонил и сказал: «Я убил твою кошку». Я не поверила. Тогда он прислал фото: расцарапанные руки, кровь в ванной и мертвая Ляля, которую я когда-то спасла с улицы. Я вызвала полицию и побежала домой, через два часа пьяного мужа забрали в отделение. Тот вину не признал: заявил, что зашел в квартиру, кошка на него набросилась, он ее машинально пнул, и она умерла, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

У умершей кошки остались четверо котят. Фото: Предоставлено героями публикации

Сейчас во всем случившемся разбирается участковый.

- Сотрудница полиции посоветовала провести судмедэкспертизу. Я позвонила в бюро судмедэкспертизы по Новосибирской области, там сказали, что не занимаются трупами животных. Обзвонила частные клиники, там сказали: «Вы потратите 25 тысяч рублей, но для суда это будет только бумажка». В итоге я решила похоронить Лялю без экспертизы, - продолжает Светлана.

Три года назад после ссоры пьяный водитель сел за руль и устроил ДТП Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

СБИЛ ЧЕЛОВЕКА И ВЫШЕЛ ПО УДО

По словам Светланы, 3 года назад ее мужа судили за то, что он сбил человека. Супруг сибирячки на Land Cruiser Prado ехал по Димитровскому мосту, не сбавил скорость и столкнулся с седаном Daewoo Nexia, припаркованным в крайнем левом ряду рядом с Honda Odyssey. Седан по инерции сбил трех пешеходов, одного из них зажало между машинами и раздавило о переднюю часть Honda. 25-летний парень скончался от тяжелых травм. Инспекторы ДПС задержали мужчину.

Ранее кладовщик не был судим, и его посадили под домашний арест. Пьяному водителю максимально грозило до 12 лет лишения свободы. Однако Железнодорожный районный суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении, часть наказания зачли в счет домашнего ареста.

- Муж тогда всего год провел в колонии-поселении, вышел по УДО и стал пить. Сколько мы с родителями ни пытались вразумить его, ничего не помогало. Я несколько раз убеждала его лечь в больницу, мы приезжали к воротам лечебницы, а он убегал. Иногда он трезвел, просил прощения, обещал исправиться - и я верила. Но после того, что он сделал с кошкой, пошла в суд и подала на развод, - призналась КП-Новосибирск Светлана.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали, что полиция проводит проверку после расправы над животным.

Виновник трагедии вышел по УДО Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ему грозит реальный срок

- Для того чтобы доказать факт жестокого обращения с животным, не нужно, чтобы при этом были свидетели: фото и видео являются достаточными доказательствами. Самому же подозреваемому с учетом того, что он ранее выходил по УДО, грозит реальный срок, - объяснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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