2019-05-08T21:33:54+03:00
Происшествия

Мужчину раздавило между автомобилей из-за пьяного водителя на Land Cruiser

Авария произошла в Новосибирске на Димитровском мосту. Человек находился между двух машин, когда их протаранил внедорожник
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мужчина погиб между двух автомобилей.Мужчина погиб между двух автомобилей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ДТП погиб человек. Это произошло вечером 8 мая на Димитровском мосту.

- В аварии поучаствовали фургон Ford Transit «Почты России», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, седан Daewoo Nexia, Honda Odyssey, универсал Subaru Legacy, - сообщает паблик «АСТ-54».

По рассказам очевидцев, на мосту сломался автомобиль, его ожидала буксировка. На аварийке стояли Daewoo и Honda. Между ними находился водитель, который, судя по всему, пытался закрепить трос. В это время пьяный водитель мчался на внедорожнике.

- Пьяный выехал из дома после разговора с женой, видимо, поссорились, - цитирует очевидца паблик.

На полном ходу Land Cruiser протаранил стоящие машины, а затем врезался и в другие автомобили. У пострадавших ушибы, перелом. А мужчина, который оказался в самом опасном месте, погиб.

Пьяный водитель уже дает показания. Но очевидцы подчеркивают еще одну деталь: на дороге не был выставлен аварийный знак.

Массовая авария на Димитровском мосту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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