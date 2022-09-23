Новосибирец напал на бывшую жену, а потом жестоко убил ее кошку

Новосибирец напал на бывшую жену, а когда та вырвалась, жестоко расправился с кошкой. Фото: АСТ-54.

В Калининском районе Новосибирска мужчина напал на бывшую жену, а когда та вырвалась и сбежала, убил ее кошку и прислал женщине снимки кровавой расправы. ЧП произошло вечером 21 сентября. Об этом пострадавшая рассказала в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

– Он выместил все зло на кошку, швырял ее по ванной, душил, избивал и в конечном итоге убил. После чего сфотографировал ее труп с кровавыми руками и отправил фото, чтобы показать, что ожидает меня в скором времени, – призналась женщина в соцсетях.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Она требует возбудить в отношении бывшего мужа уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

– Заявление в полицию поступало, сотрудники полиции выезжали. Гражданин был доставлен в отдел полиции, опрошен. В настоящее время устанавливаются обстоятельства по данному факту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

По словам пострадавшей, после возвращения из участка мужчина пытался вернуться в квартиру и продолжить дебош.

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