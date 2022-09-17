«Он ее так любил, а она изменила»: новосибирец убил лучшего друга, к которому его невеста сбежала вместе с ребенком

Обвиняемый (слева) признался в нападении на лучшего друга (справа), к которому ушла девушка (в центре). Фото: Соцсети

На остановке у завода «Сибиар» 27-летний парень пять раз ударил ножом лучшего друга. Тот скончался, нападавшего задержали, и он признался: все из-за ревности, ведь его невеста сбежала с их общим ребенком к лучшему другу. Все участники любовной драмы работали на одном заводе. Коллеги и знакомые в шоке: они не ожидали, что веселый и добрый парень мог пойти на убийство. Тот уже признал вину и попал под арест.

УБИЙСТВО НА ОСТАНОВКЕ

Ранним утром 14 сентября новосибирский рабочий 31-летний Кирилл* ждал служебный автобус на пустынной остановке «Завод Сибиар». К нему подошел друг и коллега 27-летний Олег. Но дальше события развивались совсем не буднично. Вспыхнула ссора, Олег достал нож и ударил Кирилла пять раз в грудь, а затем бросил друга умирать. Сам сбежал, но чуть позже его нашли и арестовали.

Невеста ушла от парня к его лучшему другу. Фото: соцсети.

- Я прилетела к Олегу из другого города, хотела поддержать, так как знала, что у него в личной жизни разлад. Дома никого не застала. Через пару часов узнала, что он задержан по подозрению в убийстве, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, подруга подозреваемого. - Я была в шоке, в голове не укладывалось. Олег всегда был добрый и неконфликтный парень, мы с детства были соседями, он для меня был как младший брат.

Екатерина рассказала, что семейная драма в семье Олега длилась три последних месяца. Жена Света изменяла Олегу с его же лучшим другом. Три недели назад супруга забрала двухлетнюю дочку и ушла. Тогда еще Олег не знал, к кому и куда.

ВМЕСТЕ С ЮНОСТИ

Жизнь Олега нельзя назвать простой: мать пила и сидела в тюрьме, отец от сына отказался и ушел в другую семью. Мальчика воспитывал дедушка - тоже Олег. Когда парню было 15 лет, дедушка умер, вскоре скончалась и мать.

Парень отслужил в армии, потом встретил будущую невесту. Фото: соцсети.

Олег отслужил в армии, вернулся в родной поселок и встретил Свету. Со Светой познакомился, когда той было 17 - забрал девушку из пьющей родительской семьи, начал строить с ней семью. 2,5 года назад у пары родилась девочка. Однако Олег не был идеальным мужем.

- Олег мог сходить налево, но очень любил Свету. А Света готовила ему еду, помогала по хозяйству, заботилась - в бытовом плане он был не очень приспособленный, - добавляет Екатерина. - Они сначала расстались, а потом он узнал, что Света ушла к другу. Если бы я была рядом…

ПОДЖИДАЛ ДРУГА НА ОСТАНВОКЕ

Бывшая невеста Света отказываетс общаться с журналистами: девушка лишь выставила в соцсетях пост «Скорблю по тебе, любимый» с фото убитого парня. Задержанный Олег признал вину, суд арестовал подозреваемого на два месяца.

- Мужчина из-за личных неприязненных отношений нанес потерпевшему не менее пяти ножевых ранений, от которых последний скончался на месте. С потерпевшим они дружили с 2010 года, вместе работали, оба родом из поселка Коченево. Поэтому подозреваемый знал, когда у потерпевшего начнется смена и когда служебный автобус подъедет к остановке, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова. - Ранее арестованный был судим, но погасил судимости.

* Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Был ли аффект?

- Защитники подсудимого могут попытаться доказать суду, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Но это зависит от множества факторов: сколько времени прошло между новостью об измене и убийством, были ли доказательства, были ли раньше скандалы на почве ревности, каковы характеристика и психотип подсудимого. Все это устанавливает судебно-психиатрическая экспертиза. В делах, касающихся убийства из ревности, очень важно поэтапно и подробно установить ход событий, - пояснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Пока состояние аффекта не доказано, подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

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