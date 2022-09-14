В Новосибирске задержали 27-летнего парня, подозреваемого в убийстве знакомого

В Новосибирске 27-летнего парня подозревают в убийстве знакомого. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске 27-летнего парня подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, ранее в группе «Инцидент Новосибирск» сообщили, что на остановке «Завод Сибиар» в Ленинском районе обнаружили труп мужчины. На место прибыли сотрудники полиции.

По данным следователей, в среду утром, 14 сентября, подозреваемый и 31-летний потерпевший находились рядом с остановкой общественного транспорта в Ленинском районе. Сибиряки начали ссориться, в какой-то момент парень достал нож и пять раз ударил им оппонента.

После совершения преступления подозреваемый сбежал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Спустя некоторое время парня задержали полицейские. В отношении ранее судимого новосибирца возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ – «Убийство».

− Следователем СК России в суд в отношении подозреваемого подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, − отметили в публикации.

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