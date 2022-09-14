В Ленинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины

В Ленинском районе Новосибирска нашли мужчину без признаков жизни. Фото: Инцидент Новосибирск
В среду, 14 сентября, на остановке «Завод Сибиар» в Ленинском районе нашли мужчину без признаков жизни. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, на место прибыли полицейские и судмедэксперты.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в СУ СК России по Новосибирской области.
− Возбуждено уголовное дело, − сообщили в Следкоме.
Остальными подробностями пообещали поделиться позже.
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