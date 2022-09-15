«Его девушка ушла к другу»: в Новосибирске суд арестовал подозреваемого в убийстве на остановке

В Новосибирске 27-летнего парня подозревают в убийстве знакомого. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске суд арестовал 27-летнего подозреваемого в убийстве на остановке «Завод Сибиар» из ревности. Трагедия произошла утром, 14 сентября, на улице Станционной.

По данным СК РФ по Новосибирской области, 27-летний подозреваемый поссорился с 31-летним потерпевшим, достал нож и 5 раз ударил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый сбежал. Полицейские его задержали.

- Мужчина из-за личных неприязненных отношений нанес мужчине ножом не менее 5 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте. С потерпевшим они дружили с 2010 года, вместе работали, оба родом из поселка Коченево. Поэтому подозреваемый знал, когда у потерпевшего начнется смена, и когда служебный автобус подъедет к остановке, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова. – Причиной конфликта был разрыв отношений. Известно, что сожительница подозреваемого ушла к другу.

По данным следствия, подозреваемый встречался с девушкой пять лет, два года назад она родила ему сына. За две недели до трагедии они расстались.

Ленинский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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