«Ничего не ел, потерял очки»: заблудившийся пенсионер с собакой пять суток выживал в глухом лесу под Новосибирском

Пенсионера обнаружили на болоте. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пять суток волонтеры и полиция искали 70-летнего пенсионера с собакой, который потерялся в лесу под Новосибирском. Поисковики прочесывали местность, привлекли квадрокоптеры и парапланы. К счастью, пожилого мужчину удалось отыскать. Подробности поисков — в материале КП-Новосибирск.

«ЧУДО, ЧТО ДОЗВОНИЛИСЬ ДО НЕГО»

70-летний Геннадий Хохлов пропал 23 августа на рыбалке. Утром выехал из Новосибирска на черном внедорожнике «УАЗ Патриот», обещал быть вечером, но не вернулся. И потом перестал выходить на связь.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию, в МЧС, а также к волонтерам ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области. Рано утром 26 августа телефон пожилого сибиряка появился в сети: специалисты «ЛизаАлерт» дозвонились до него и узнали - пенсионер находится в незнакомом лесу, он потерял машину и собаку. Поисковики дали обявление о пропавшем сибиряке в соцсетях и объявили сбор в лесу.

— Конечно, был очень тяжелый поиск, когда у тебя человек на связи, а ты не знаешь, в какую сторону идти, в какую сторону бежать. Человек, находясь в лесу, потерял очки, он не мог звонить никуда, он даже не смог позвонить в 112 . Сначала искали его в Мошковском районе по данным службы «112», затем перенесли поиски в Болотнинский район, — сообщила КП-Новосибирск руководитель ПСО «Лиза Алерт» Новосибирской области Алеся Яблонских.

27 августа телефон перестал появляться в сети - связи в таких глухих местах, где находился пенсионер, просто нет. Волонтеры решили искать пропавшего с воздуха. Попросили помощи у владельцев квадрокоптеров с дальним полетом и тепловизором, сразу несколько человек ехали на место. Откликнулись даже планеристы: все силы средства были брошены на этот поиск, говорят в отряде «ЛизаАлерт».

ПОМОГ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Нашли пропавшего пенсионера в глухом болоте. Оказалось, что автомобиль пенсионера застрял там, внутри него сидела собака: чтобы животное не потерялось, мужчина запер его в машине с кормом. Сам сибиряк попытался выбраться, но заблудился и не мог найти дорогу. Помог случай: житель одного из сёл Новосибирской области узнал в ориентировке полиции разыскиваемого мужчину и сообщил участковому, что видел в лесу в Болотнинском районе похожий автомобиль. Самого пенсионера человек не видел.

— Полицейский передал координаты возможного местоположения автомобиля поисковикам. Спустя некоторое время мужчину нашли, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину забрали в больницу. Фото: ГУ МЧС по НСО

Места там абсолютно глухие — в болоте не ловила даже мобильная связь. Истощенного пенсионера забрали врачи, с собакой работали кинологи полиции, сейчас она передана родным. «Скорая» отвезла пенсионера в больницу.

— От отряда в поисках участвовали 107 человек, еще была полиция, местные жители — многие откликнулись. Родные пенсионера сейчас переживают, сам мужчина в больнице: ему нужно прийти в себя после такого приключения, еще неизвестно, как она отразится на его состояние здоровья, — рассказала Алеся Яблонских.

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