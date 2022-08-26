«Мы готовы выехать, но не знаем куда»: в глухом лесу под Новосибирском заблудился 70-летний пенсионер

Волонтеры пытаются установить местонахождение мужчины. Фото: Иван ВИСЛОВ // ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Болотнинском районе Новосибирской области пропал 70-летний Хохлов Геннадий Георгиевич. Пенсионер потерялся в глухом лесу. Сейчас волонтеры пытаются установить местонахождение сибиряка. Известно, что 23 августа мужчина на «УАЗЕ Патриот» уехал на рыбалку вместе с немецкой овчаркой.

– Заявку об исчезновении мужчины мы получили вчера. Из нее следовало, что он уехал на рыбалку в Болотнинский район, после чего заехал в гости к родственникам в Кемеровскую область и потерялся. Позже выяснилось, что в день пропажи в Кузбассе он не был, нечаянно перепутали даты. А сегодня утром телефон пенсионера появился в сети. Наш специалист связался с человеком. Мужчина рассказал, что он заблудился в лесу. Где его автомобиль он не знает, собаки с ним нет. Пенсионер дезориентирован в пространстве, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «Лиза Алерт НСО» Алеся Яблонских.

Волонтеры совместно с полицейскими пытаются определить местонахождение человека. Однако сделать это не просто

– От места, где он последний раз был на камерах до места, куда он ехал, почти шестьдесят километров по трассе. Соответственно, это нереальная территория для осмотра! Мы готовы выехать, но не знаем куда, – добавила руководитель поисково-спасательного отряда.

Сейчас волонтёры готовятся к выезду на поиск.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Пенсионер был одет в тёмный свитер, чёрное трико и резиновые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам – 8-800-700-54-52 или 112.

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